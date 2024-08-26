Відключення світла — в регіонах застосували аварійні графіки

Атака на Україну — у декількох областях застосували графіки аварійних відключень
Внаслідок масованої атаки російських окупантів зранку 26 серпня у кількох областях застосували аварійні графіки відключення світла. Вже відомо про Миколаївщину, Харківщину та Черкащину.
Про це повідомили у АТ "Миколаївобленерго".
Аварійні графіки відключення світла в Україні
Оновлено 09:25. В Укренерго повідомили, що екстрені відключення світла запроваджені по всій країни.
"Під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь — не діють", — йдеться у повідомленні.
За даними Миколаївобленерго, Укренерго дало розпорядження про застосування графіків аварійних відключень.
"Всі черги відключаємо вже зараз! Про подальші дії інформуватимемо", — йдеться у повідомленні.
Водночас там нагадали, що аварійні графіки відключення відрізняються від погодинних і застосовуються в екстрених випадках.
Однак відомо, що аварійні відключення застосували ще у кількох областях, крім Миколаївської. Наразі вже відомо про відсутність світла на Львівщині, Харківщині, Черкащині.
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