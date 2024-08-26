Відключення світла — в регіонах застосували аварійні графіки

Енергетики працюють над відновленням електоенергії

Внаслідок масованої атаки російських окупантів зранку 26 серпня у кількох областях застосували аварійні графіки відключення світла. Вже відомо про Миколаївщину, Харківщину та Черкащину.

Про це повідомили у АТ "Миколаївобленерго".

Читайте також:

Аварійні графіки відключення світла в Україні

Оновлено 09:25. В Укренерго повідомили, що екстрені відключення світла запроваджені по всій країни.

"Під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь — не діють", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису ДТЕК

За даними Миколаївобленерго, Укренерго дало розпорядження про застосування графіків аварійних відключень.

"Всі черги відключаємо вже зараз! Про подальші дії інформуватимемо", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Миколаївобленерго

Водночас там нагадали, що аварійні графіки відключення відрізняються від погодинних і застосовуються в екстрених випадках.

Скриншот допису Миколаївобленерго

Однак відомо, що аварійні відключення застосували ще у кількох областях, крім Миколаївської. Наразі вже відомо про відсутність світла на Львівщині, Харківщині, Черкащині.