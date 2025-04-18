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"Азову" потрібні бойові медики — пропонують високу зарплату

18 квітня 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в Азов — які умови пропонують бойовим медикам
Військовий медик ЗСУ. Ілюстративне фото: "Всеукраїнський Собор"
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу бойових медиків взводу. Потенційні кандидати повинні мати задовільну фізичну підготовку та досвід роботи від 1 року. За виконання робіт платитимуть високу зарплату — від 25 до 120 тисяч гривень на місяць. 

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Вакансія в "Азов". Фото: Скриншот

Робота в "Азові"

Згідно інформації у вакансії, до обов'язків бойових медиків взводу 12-тої бригади спеціального призначення "Азов" входитиме:

  • надання невідкладної медичної допомоги постраждалим в умовах ведення бойових дій;
  • медичний супровід штурмових операцій;
  • періодичне чергування на пункті сортування поранених;
  • проведення навчань з тактичної медицини для особового складу;
  • організація робочого простору та процесу на точках сортування поранених;
  • контроль оснащення медичних наплічників, сумок бійця-рятувальника та аптечок особового складу;
  • комунікація з іншими ланками медичної служби, при виявлені постраждалих (бойових/ не бойових), що потребують консультації та амбулаторного лікування;
  • збір та обробка санітарних даних.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • високий рівень мотивації для виконання основних обов’язків;
  • задовільну фізичну підготовку та фізичний/психологічний стан;
  • досвід роботи з пораненими;
  • пройдені курси рівня CLS (CMC, CPP, Medevac будуть перевагою);
  • готовність навчатись та працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
  • готовність брати участь в медичному плануванні та медичній розвідці
  • готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію;
  • дотримання принципів доказової медицини;
  • прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира;
  • грошове забезпечення від 25 до 120 тисяч гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
  • постійне профільне навчання в моменті знаходження поза зоною бойових дій та в період перебування на виконанні бойових завдань.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригада "Азов" запрошує на роботу хірургів. Для влаштування потрібно мати вищу медичну освіту і мінімум два роки досвіду роботи.

Також ми повідомляли, що бійці пропонують роботу людям, які досконало знають англійську мову. Мова йде про перекладачів.

ЗСУ робота гроші бригада "Азов" зарплатня війна в Україні
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03:26 "Азову" потрібні бойові медики — пропонують високу зарплату

02:40 Міноборони створює реєстр фахівців з психпідтримки військових

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

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