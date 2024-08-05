На Тисі катер влетів у канат — що відомо

На Тисі катер, яким патрулюють річку, на швидкості влетів у канат — відео
5 серпня 2024 09:54
Катер на Тисі, який влетів у канат. Фото: скриншот з відео
На Тисі катер, яким патрулюють річку, на швидкості влетів у канат. Рятувальникам довелось витягувати його з води.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram у понеділок, 5 серпня.
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Інцидент стався неподалік від КПП Лоня-Дзвінкове, що на території Угорщини.
"Катер, за допомогою якого здійснюють патрулювання річки Тиса, на швидкості влетів у канат", — розповів Глагола.
Внаслідок цього катер перекинувся. Щодо постраждалих інформації наразі немає.
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