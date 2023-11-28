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Пенсіонерам в Україні пропонують знижки на газ — як отримати

28 листопада 2023 03:03
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Пенсіонерам в Україні пропонують знижки на газ — як отримати
Пенсіонери дивляться в смартфон. Фото: Depositphotos
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні для пенсіонерів діятиме знижка на газ під час оплати рахунку за спожиті куби. Проте, працюватиме це нововведення лише при оплаті через "Укрпошту", а термін дії — до 31 грудня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогаз України".

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Як зазначили в Нафтогазі, сума знижки становить -30% на комісію під час оплати рахунку. Отримати знижку можна у всіх відділеннях "Укрпошти".

"Пропозиція розрахована на тих громадян, які оплачують за газ безпосередньо на "Укрпошті" та користуються ще паперовими квитанціями", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі компанії зазначають, що серед споживачів багато людей, які не користуються онлайн-сервісами з різних причин. Тож там нагадали, що клієнти "Нафтогазу" мають можливість платити за газ як за допомогою онлайн-сервісів, так і традиційним способом, відвідавши відділення пошти чи фінансової установи. 

Додамо, 2024 року в Україні можуть подорожчати деякі житлово-комунальні послуги. Зокрема, добіжить кінця термін дії обмежень за цінами на електричну енергію та природний газ.

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