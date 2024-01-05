РФ вивела у Чорне море фрегат Адмірал Макаров — скільки "Калібрів" напоготові
РФ вивела у Чорне море фрегат "Адмірал Макаров". Він споряджений вісьмома ракетами "Калібр".
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
У Чорному морі з'явився ворожий фрегат
Після того, як у морі вщух штром, ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій —- фрегат "Адмірал Макаров".
"Рівень ракетної небезпеки значно підвищено. Сигналів повітряної тривоги дослухаємось, діємо зібрано і оперативно", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, Адмірал Макаров" — один із найновіших кораблів російського флоту. Його заклали у лютому 2012 року на суднобудівному заводі "Янтар" у Калінінграді.
Нагадаємо, армія Росії здійснила черговий запуск іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Через загрозу ланок безпілотників, повітряна тривога почала ширитися Україною.
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