РФ вивела у Чорне море фрегат Адмірал Макаров — скільки "Калібрів" напоготові

Фрегат "Адмірал Макаров" у Чорному морі. Фото: росЗМІ

РФ вивела у Чорне море фрегат "Адмірал Макаров". Він споряджений вісьмома ракетами "Калібр".

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Після того, як у морі вщух штром, ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій —- фрегат "Адмірал Макаров".

"Рівень ракетної небезпеки значно підвищено. Сигналів повітряної тривоги дослухаємось, діємо зібрано і оперативно", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Адмірал Макаров" — один із найновіших кораблів російського флоту. Його заклали у лютому 2012 року на суднобудівному заводі "Янтар" у Калінінграді.

Нагадаємо, армія Росії здійснила черговий запуск іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Через загрозу ланок безпілотників, повітряна тривога почала ширитися Україною.