День ликвидатора аварии на ЧАЭС 14 декабря: как все было на самом деле

Иллюстрация последствий взрыва реактора на ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE

Через 37 лет после Чернобыльской трагедии в Украине существует риск повторной ядерной катастрофы. Речь идет о ЗАЭС, ситуация вокруг которой остается достаточно напряженной. Специалисты бьют тревогу и предупреждают, что в случае взрыва пострадает не только наше государство, но и соседние по западной границе.

В связи с аварией на ЧАЭС в Украине ежегодно 14 декабря чествуют подвиг ликвидаторов, которые ценой собственной жизни и здоровья ликвидировали последствия техногенной катастрофы. Такую дату выбрали неслучайно — именно в этот день 1986 года на ядерном объекте ввели в эксплуатацию защитное сооружение — саркофаг.

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Как происходила ликвидация последствий на ЧАЭС, сколько ликвидаторов принимали в этом участие и может ли в нынешних условиях повториться второй Чернобыль — в интервью Новини.LIVE рассказал ликвидатор и эколог Сергей Мирный.

Сергей Мирный. Фото: Новини.LIVE

Сколько ликвидаторов привлекли к ликвидации последствий ЧАЭС?

— Во-первых, кто такие ликвидаторы? Ликвидаторы — это люди, которые были вовлечены в ликвидацию последствий аварии, начиная с 26 апреля 1986-го по 1989 год. То есть 4 года. В общем, точное количество ликвидаторов не установлено. Но что точно установлено: военные ликвидаторы — 340 тысяч, что касается всех остальных, данные расходятся. В общем, это ориентировочно от 600 до 900 тысяч.

Кем и где работали на момент аварии? Сколько вам было лет?

— В момент аварии я был гражданским химиком, занимался электрохимией и работал в Харьковском институте. Мне было 27 лет.

Как узнали об аварии на ЧАЭС?

— На второй-третий день после аварии первое сообщение было опубликовано в газете, оно было небольшого размера и располагалось на второй странице в углу. Специалисты знают, что это наимение заметное место.

Там был стандартный текст, могу дословно рассказать: "От Совета Министров СССР. На Чернобыльской АЭС произошла авария, создана правительственная комиссия. Происходит ликвидация последствий". Я прочел и прочел, без всякого внимания абсолютно. Ибо на то время, следует понимать, все жили в счастливом убеждении, что атомная энергетика абсолютно безопасна.

Кто отправил в Зону отчуждения?

— У меня была военная профессия. В университете раз в неделю мы ходили на военную кафедру, по окончании — были в военных лагерях. В 1983 году меня забрали на полевые учения и нас предупредили, что через три года будьте готовы, что вас снова будут "дрессировать". 30 апреля 1986 года я узнал, что мне звонили из военкомата.

Через несколько дней меня вызвали туда, дали подписать одну повестку, потом другую. В середине мая 1986 года министр обороны издал приказ: "Специальные военные сборы по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС". Было ясно, что мы поедем заниматься ликвидацией. Согласно этому приказу, можно было до полугода держать нас там.

Экспозиция в музее Чернобыля, отражающая последствия взрыва реактора на ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE

Экспозиция в музее Чернобыля, отражающая построенный саркофаг на ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE

Как долго находились в Чернобыле?

— Я туда попал 13 июля и пробыл всего 35 суток, то есть по 18 августа. Я говорю "суток", потому что там ни дня, ни ночи не было.

Приехав в город, каковы были ваши первые впечатления?

— Хоть в прессе и писали об этой аварии, какие-то фотографии появлялись, репортажи на телевидении, но все равно у меня было впечатление локальной аварии, как и у всех. Ну, АЭС, ну, 30-километровая зона, 30 километров — это не много. Но когда мы уже ехали, в Киеве вообще все нормально было, а когда подъезжали туда, то уже в селах было видно, что колодцы закрыты полиэтиленом, люди сидели и испуганно смотрели на нас. Это сильнейшие впечатления.

Где жили после приезда?

— Я не в сам Чернобыль приехал. Наша бригада, разведка, жила в лагерях в третьей зоне. Она была наиболее загрязнена. Тогда за это нам платили две однодневные зарплаты по месту основной работы.

Имитация поверхности реактора 4-го блока ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE

Расскажите о своем рабочем дне в Чернобыле.

— Там были рабочие сутки. Утром просыпались после нескольких часов сна, шли на завтрак, дальше выходили из лагеря, шли на построение и ехали на задание. Сначала ехали в Чернобыль и объезжали по окружной. Я тем временем заезжал в штаб за заданием, дальше приезжали на стоянку, снова выстраивались, и я раздавал задания. Каждый ездил по своему маршруту разведки и замерял данные. Результаты мы приносили в Штаб радиационной разведки, данные либо в таблице вписывали, либо на карты наносили, по этому строили маршруты.

Что касается питания, как вас кормили? Откуда привозили продукты?

— Продукты неместные были, их привозили. Хорошо кормили, стоит сказать. Даже кусочки голландского сыра давали, в советское время это был большой дефицит. Тогда усиленное питание было, чтобы организм лучше восстанавливался.

Фотовыставка в музее Чернобыля, посвященная ликвидаторам на ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE

Что больше всего запомнилось во время пребывания в городе?

— Одна из самых сильных и травмирующих эмоций , это когда нас посылали в еще "живые" села, скажем так. Доза радиации там составляла 0,8 мл рентгена в час. Однако в тот период времени пределом выселения было 0,7 мл рентген в час.

Проходила такая процедура: местные дозиметристы контролировали каждый день эти села и подавали данные, а Правительственная комиссия принимала решение, что делать с этими селами. И это было ужаснее всего, что ты приезжаешь в село, где люди живут и работают, измеряешь дозу, а потом понимаешь, что вечером отдадим все свои данные, их перепишут в табличку, а завтра эта табличка ляжет на стол Правительственной комиссии, и она примет решение выселять это село.

И, представляете, люди всю жизнь жили. Какой они там крик поднимали... И ты знаешь это, но ничем им не можешь помочь.

Музей Чернобыля в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Относительно социальной защиты, имеете ли вы статус чернобыльца? Как помогает государство?

— Когда меня спрашивают, пострадал ли я от чернобыльской аварии, говорю, что это она от меня пострадала. А вообще, есть соответствующий закон: первая категория — это инвалиды Чернобыля, вторая — это чернобыльцы 1986 года, третья — насколько помню, это выселенные люди и четвертая — дети. Я отношусь ко второй категории, мне разрешен бесплатный проезд в общественном транспорте. Пенсия обычная, которую заработал, но на нее можно было выйти на 10 лет раньше.

Смотрели ли фильм "Чернобыль?" Что происходило на самом деле, а что придумал НВО?

— Пришлось посмотреть. Ну что я хочу сказать... Так, чтобы было мягче. Авторы — мерзавцы. В каком смысле? Меня удивляет, что они занимались плагиатом. Сериал во многом основанный на книге Алексиевич "Чернобыльская молитва", которую даже не упомянули в своей работе. Эта книга вышла в 1997 году. В ней Алексиевич зафиксировала то состояние эмоционального и интеллектуального поражения от Чернобыля, которое было спустя 10 лет после аварии. Ну, а это был действительно мрачный информационный период.

Скажу честно, я некоторые части не мог заставить себя посмотреть, но из любопытства я полностью просмотрел третью серию. Там как раз о ликвидаторах. Их показали, как каких-то запуганных людей, алкоголиков, жалких, необразованных трусов. Если все такие были, то кто построил саркофаг, кто сделал дезактивацию, кто снес Советский Союз через пять лет после Чернобыля?

Герои-ликвидаторы на ЧАЭС. Фото: Новини.LIVE

Что вы думаете по поводу постоянной угрозы на ЗАЭС? Может ли повториться второй Чернобыль?

— Второй Чернобыль там не может повториться, потому что реакторы в Чернобыльской и Запорожской АЭС отличаются, они принципиально другие. Сравните аварию в Чернобыле и Фукусиме: во втором случае авария тоже произошла на нескольких реакторах, но там и зона гораздо меньше, в то время как в Чернобыле целый реактор взлетел в воздух. Такого уровня произойти не может, но запросто может случится авария с локальным загрязнением, Фукусимского, условно говоря, типа.

Какой видите Зону отчуждения в будущем?

— Само это название неправильное и психотравматическое. На самом деле, его нужно реформировать и концептуально переосмыслить. Возник один термин, и подозреваю, что я и мои коллеги одними из первых его употребили: Чернобыльская зона возрождения. У природы нужно учиться, природа там восстановилась, экосистема ведет себя естественным образом, она борется и оздоравливается. А тут так сложилось, что общество реагирует на это мутантно: Зона отчуждения — значит, ты туда не лезь. Нужна культурная революция. Чернобыль — это бренд Украины, его следует сделать положительным, и есть на чем.