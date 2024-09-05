Война в Украине — диверсионно-разведывательные группы изменили тактику на пограничные

Российские военные. Фото: росСМИ

Российские диверсионно-разведывательные группы ( ДРГ ) изменили тактику на украинском пограничье. Они перешли от прямых боев к минированию территорий.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко во время телемарафона "Єдині новини" в четверг, 5 сентября.

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Демченко заявил, что российские диверсионно-разведывательные группы изменили свою тактику.

"Если раньше ДРГ пытались вступать в бой с украинскими защитниками или захватить определенные позиции, то сейчас диверсионная деятельность направлена на заминирование местности", — отметил представитель ГПСУ.

По его словам, они это делают для того, чтобы максимально нанести потери украинским военным.

"Поэтому мы активно используем БпЛА, технические средства контроля за местностью, чтобы вовремя разоблачать такие группы и не позволять им совершать какие-либо действия на территории Украины", — добавил Демченко.