День памяти принудительного выселения украинцев в 1944-1951 годах — история

Принудительное выселение украинцев. Фото: скриншот с видео

Ежегодно во второе воскресенье сентября в Украине отмечают День памяти украинцев, ставших жертвами принудительного выселения из Лемковщины, Надсяния, Холмщины, Южного Подляшья, Любачевщины и Западной Бойковщины в период 1944-1951 годов. В этом году этот трагический день в истории нашей страны выпадает на 8 сентября.

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День памяти принудительного выселения украинцев в 1944-1951 годах

Одним из последствий Второй мировой войны стал пересмотр государственных границ в Европе, в частности между СССР и Польшей. Для урегулирования вопроса спорных территорий между украинцами и поляками, 9 сентября 1944 года в Люблине было заключено соглашение между председателем Совета народных комиссаров УССР Никитой Хрущевым и руководителем Польского комитета национального освобождения Эдвардом Осубкой-Моравским о "взаимном обмене населением": переселение украинцев из Польши в УССР, а поляков — из Украины в Польшу.

Принудительное выселение украинцев в 1944-1951 годах. Фото: скриншот из видео

К переселению в СССР подлежали все граждане украинской национальности с территорий Холмского, Грубешевского, Томашевского, Красноставского, Володавского уездов, а также других регионов Люблинского, Ряшевского и впоследствии Краковского воеводств. Хотя переселение должно было происходить на добровольных началах, на самом деле оно превратилось в принудительные депортации, которые сопровождались конфискацией имущества и ограничением политических, социальных, экономических и культурных прав переселенцев.

Основанием для переселения были списки лиц, согласившихся покинуть Польшу, отказаться от ее гражданства и получить паспорт УССР. Выявить такое желание можно было как письменно, так и устно, что открывало возможности для манипуляций. В самом соглашении не было четких критериев для определения национальности.

Принудительное выселение украинцев в 1944-1951 годах. Фото: скриншот из видео

В итоге главным документом для выселения стала идентификационная карточка нацистских оккупационных властей (Kennkarte), содержащая информацию о религиозной принадлежности и национальности.

Согласно соглашению 1944-1946 годов, более 482 тысяч украинцев были принудительно переселены в УССР. В советской Украине их расселили по 17 областям, охватывая территории от Галичины до Причерноморья, Слобожанщины и Донетчины.

Принудительное выселение украинцев в 1944-1951 годах. Фото: скриншот из видео

Тогда же из западных областей советской Украины в Польшу переселили около 790 тыс. поляков и евреев.

Следующим этапом депортации украинцев стала "акция Висла", организованная польским коммунистическим режимом. В 1947 году украинцев, отказавшихся переселиться в СССР, польские власти депортировали на северные и западные территории своей страны. За несколько месяцев принудительно переселили около 150 тысяч человек.

Несколько десятков тысяч украинцев были дополнительно переселены во время обменов приграничными территориями между СССР и Польшей в 1948 и 1951 годах.