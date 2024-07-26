Сырский отмечает день рождения - что известно о генерале

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Харьковский медиа хаб

Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому сегодня исполняется 59 лет. С начала войны на востоке Украины и уже во время полномасштабного вторжения РФ военачальник руководит сложнейшими операциями Сил обороны.

Новини.LIVE напоминает основные факты по военной карьере Александра Сырского.

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Биография генерала

Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в поселке Новинки (Владимирская область в тот момент советской России) в семье военнослужащего. В 70-х годах его отца перевели на службу в РСФСР, поэтому школу будущий главком окончил в Харькове.

Первое военное образование получил в Московском общевойсковом командном училище, однако впоследствии учился в Академии Вооруженных Сил Украины (оперативно-тактический уровень) и Национальном университете обороны (оперативно-стратегический уровень). Окончил эти заведения с отличием.

Начинал службу в звании командира взвода мотострелковой дивизии в городе Лубны Полтавской области, и до настоящего времени Александр Сырский прошел все ступени военной карьеры командующего.

В частности, командовал полком 6-й дивизии Нацгвардии в Чугуеве в 90-х, а в начале "нулевых" был командующим 72-й механизированной бригадой ВСУ в Белой Церкви. В 2013 году занимал должность заместителя начальника Главного командного центра ВСУ, отвечал за сотрудничество с НАТО.

В начале войны на востоке Украины в 2014 году Сырский возглавил штаб АТО, затем был назначен командующим Объединенным оперативным штабом ВСУ. С 2017 года — командующий АТО, которая впоследствии была переформатирована в Операцию объединенных сил (ООС).

В 2019-м Сырский стал командующим Сухопутными войсками ВСУта на этом посту встретил полномасштабное вторжение РФ в Украину.

С февраля 2024 - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Имеет воинское звание генерал-полковника с августа 2020 года. Награжден орденом "Золотая звезда" с присвоением звания Героя Украины в марте 2022 года за успешную оборону Киевщины от российских войск.

О личной жизни Сырского немного информации. Известно, что он женат на Тамаре Харченко, которая работает в Государственной фискальной службе. У супругов двое сыновей — Александр и Антон.

Как рассказывал сам генерал в нескольких интервью, он очень мало спит. В редкие часы отдыха читает книги по истории и философии.

Военные операции под командованием Сырского

Военачальник имеет опыт боевых действий против войск российских окупантов еще с 2014 года. В должности руководителя штаба АТО активно участвовал в одной из самых сложных для Украины на тот момент операции в Дебальцево Донецкой области. Был одним из командиров во время боев в Углегорске, селах Редкодуб и Логвиново.

Сложившаяся им группа "Барс" прикрывала выход украинских сил из Дебальцево. Тогда под командованием Сырского находилось около 4,5 тыс. военных, которым противостояли до 20 тыс. боевиков.

"Для нас уход из Дебальцево был ключевым моментом, оттягивающим лучшие силы противника. После этих боев не было серьезных, масштабных попыток совершить атаку. Противник понес тяжелые потери", — говорил генерал.

С первых дней полномасштабного вторжения России Александр Сырский находился в эпицентре боевых действий. В частности, он возглавлял оборону Киева в марте-апреле 2022 года. Под его командованием было создано два кольца обороны столицы: на внешних окрестностях и в черте города.

В сентябре 2022 года Александр Сырский руководил контрнаступлением ВСУ в Харьковской области, в результате которого были уволены сотни населенных пунктов. Главный акцент был сделан на быстрое продвижение вперед. Лишь в первый день ВСУ продвинулись на 18 км, удалось захватить большое количество российской техники. В ходе Слобожанской операции освободили такие крупные города, как Изюм, Балаклея, Купянск. Затем в Донецкой области вернулись под контроль Украины города Лиман, Святогорск.

Битва за Бахмут стала одним из самых изнурительных для украинских военных за время полномасштабного вторжения РФ.

Несмотря на то, что ВСУ не удалось удержать город, Сырский подчеркивал, что под Бахмутом "Украина обескровливала противника", и это не давало возможности россиянам продвинуться дальше в Донецкой области.

Бахмутская операция наконец-то подорвала боеспособность российской группировки войск ПВК "Вагнера", а потери противника достигали десятков тысяч.

С 8 февраля 2024 года Александр Сырский заменил в должности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя назначение Сырского, назвал его "наиболее опытным украинским командующим". Кадровую ротацию глава государства объяснил необходимостью "изменить подход" к управлению фронтом, ротациям военных, мобилизации и рекрутингу.

Одним из первых решений Александра Сырского как главкома ВСУ был выход украинских военных в Авдеевку.

Главнокомандующий отметил, что отвод войск из Авдеевки позволил избежать окружения и сохранить жизнь военных. Но негативную роль сыграло недостаточное количество боеприпасов для артиллерии, и это не позволило вести эффективную контрбатарейную борьбу. Однако по словам Сырского, во время боев за город российские войска понесли колоссальные потери (более 47 тысяч человек).

Через несколько дней после назначения новый главком отметил, что украинские военные перешли в новый этап ведения войны против РФ, целью которого является истощение противника. В то же время, по словам Сырского, цель Украины остается неизменной – выход на государственные границы.

В новом интервью The Guardian в июле 2024 года генерал рассказал, что у Киева был план вернуть Крым спустя более 10 лет после того, как Путин незаконно его оккупировал.

"Действительно ли это было возможно? Это реально. Конечно, это большая военная тайна. Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить, чтобы освободить наших граждан, которые находятся на оккупированных территориях и страдают", — заметил Александр Сырский.

Напомним, ранее Александр Сырский сообщил, что российская оккупационная армия продолжает наступление на Покровск, несмотря на большие потери. Также жестокие бои продолжаются в Красногоровке и других районах Донецкой области.

Также мы писали, что Сырский показал эффектное видео ударов дронами и артиллерией по российским оккупантам. Он также пригрозил врагу еще большими потерями.