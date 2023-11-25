День памяти жертв Голодомора: как геноцид 90-летней давности до сих пор влияет на украинцев

Памятник жертвам Голодомора. Фото: Офис Президента

Четвертая суббота ноября в Украине — национальный День памяти жертв Голодоморов. Историки до сих пор не могут определить количество жертв жестоких геноцидов украинцев 20-х, 30-х и 40-х годов прошлого века. Однако точно известно одно — память о Голодоморе до сих пор влияет на мировоззрение многих украинцев.

О том, почему нужно уделять больше внимания национальной памяти о Голодоморе и какой отпечаток он оставил в сознании украинцев, — в статье Новини.LIVE. Соавтор материала — студент-историк и главный редактор "History Malva" Глеб Астахов. Материал дополнен фотографиями с выставки "1932-1933 — 2014-2023", которая проходит в Музее книги и печати к 90-летию Голодомора 1932-1933 годов и будет длиться до 1 декабря. Куратор выставки: Светлана Кушлянская.

Читайте также:

Три Голодомора-геноциды

С самого начала создания Советского Союза он постоянно проводил политику террора. Начиная с весны 1918 года российские коммунисты стали осознавать, что, так или иначе, но нужно:

во-первых, бороться с движением сопротивления, которое было на территории Украины,

во-вторых, нужно проводить политику милитаризации, то есть накапливать свою военную мощь.

А для этого нужно иметь деньги. Чтобы иметь деньги, нужно что-то производить. Поэтому хлебозаготовительные требования Советского Союза были очень высокими.

Отличие первого Голодомора 1921 – 1923 годов с Голодомором 30-х заключалось в том, что в 20-х годах действительно присутствовал фактор засухи и определенные климатические изменения.

Однако голода можно было избежать, если бы не мощные хлебозаготовительные планы, которые диктовали из Москвы и если бы у украинских селян не изымали хлеб. Ведь хлеб перевозили из голодающих районов Украины в голодающие районы России.

Постеры советской пропаганды. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Сейчас есть определенные дискуссии по поводу того, что это тоже делалось намеренно, чтобы побороть движение сопротивления украинского селянства, которое не хотело жить при коммунистах. Ведь в то время нам помогали страны Запада, но помощь от них дошла до Украины только через год после того, как они стали помогать Советскому Союзу.

Например, американская помощь голодающим дошла до украинцев только тогда, когда люди уже погибали в большом количестве. И московское руководство прекрасно отдавало себе отчет, что лучше прокормить российское население, чем украинское.

Таким образом, СССР смог убить двух зайцев одним выстрелом: помочь прокормить российские регионы и сломать движение сопротивления, которое росло на территории Украины.

Работа студента 1 курса КНУКиИ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Когда мы говорим о первом и третьем Голодоморах, то наибольшее отличие в том, что действительно была засуха. И первопричина голода 1946 – 1947 годов — это то, что засуха охватила в 1946 году почти все аграрные районы юга и востока Украины.

Однако этого тоже можно было бы избежать, если бы советское руководство уменьшило план по хлебозаготовке. Но, несмотря на сообщение Хрущева о том, что засуха снизила урожайность зерна почти на половину, Сталин отказался уменьшать план.

Работа доцента КНУКиИ Андрея Будника. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В начале октября 1947 года план был выполнен на 101%. Но колхозы и колхозники оставались без хлеба. Украинское зерно отгружалось в ряд стран восточной и западной Европы, а селяне погибали голодной смертью.

Мы еще раз видим тенденцию, когда российские власти выкачивают из Украины все, что только можно, чтобы проводить свою экономическую политику.

Голодомор от СССР, война от России: аналогии

Когда мы исследуем историю Советского Союза и современные истории уже постсоветских стран, мы можем увидеть, что в России доминирует позиция "можем повторить", и она очевидно пересекается с ее действиями.

Работа студента 1 курса КНУКиИ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Они успешно повторяют самые позорные преступления советского режима. Мы можем увидеть это и сегодня на территориях, оккупированных с 24 февраля 2022 года. Они отнимают у нас продовольственный ресурс. Херсонщина и Запорожская область дают большие урожаи зерновых, и именно поэтому там большое количество зернохранилищ.

Сегодня Россия атакует наши зерновые склады. Также постоянно происходят манипуляции зерновой сделкой.

Безусловно, это не в тех масштабах, которые были во время Голодоморов, но это все равно те же манипуляции.

Инсталляция выставки "1932-1933 — 2014-2023". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украина всегда являлась ресурсом для России. Они выкачивали у нас все, что могли, и пытались этим сломать наш дух. А одно из самых трудных испытаний для людей — это испытание голодом.

Так что историки, безусловно, проводят определенные параллели и аналогии с тем, что делал Советский Союз 90 лет назад и что происходит сейчас.

Влияние Голодомора на мировоззрение украинцев

Голодомор изменил население Украины не только из-за демографического кризиса, он еще и повлиял на их мировоззрение.

Инсталляция выставки "1932-1933 — 2014-2023". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если мы посмотрим на украинцев после Второй мировой войны, то можно увидеть, что их пыл и энергия бороться уменьшились, потому что произошел психологический излом.

Например, Вячеслав Черновол рассказывал, как его родители боялись рассказывать ему о Голодоморе в 1930-х годах, чтобы у сына не начали вырисовываться качества оппозиционера.

Вячеслав Черновол. Фото: wikipedia

Даже сейчас у людей, родившихся в Советском Союзе в 1940-х или 1950-х годах, есть правило "на черный день". Это появилось потому, что люди не знают, чего ждать от будущего. Так что лучше сейчас недоесть, но оставить что-то на потом, потому что в будущем хлеба может и не быть.

Это так называемое постгеноцидное общество. Также здесь можно сказать об определенной пассивности и страхе. Советский Союз выстраивал такую парадигму, что не нужно думать о себе, нужно думать коллективно. Надо быть пассивным к власти, но верить в нее.

Коллекция доцента КНУКиИ Андрея Будника. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Голодомор изменил ценностные основы украинцев, и эти изменения произошли не добровольно. С селянина, работающего на себя, имеющего участок, скот и собирающего урожаи, украинский селянин стал рабом коллективизма.

И даже сейчас до сих пор существует представление у людей, будто "я маленький человек, я ничего не могу изменить, государство может сделать больше, чем я, лучше, чем я".

Безусловно, сейчас эти нарративы меняются благодаря молодому поколению украинцев. Но у родившихся в СССР советская философия прослеживается очень четко.

Коллекция доцента КНУКиИ Андрея Будника. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Возможно, если бы во время украинской революции государственные деятели не соревновались друг с другом, а объединились против общего врага, Голодоморов можно было бы избежать. Но, тем не менее, вина за украинский голод лежит исключительно на СССР и в некоторой степени на западных странах.

Запад принимал и покупал украинское зерно, зная, что в Украине сильный голод — западные журналисты приезжали и рассказывали об этом. Но западные власти не хотели иметь конфликтов с СССР, поэтому просто молчали.

Украинцы должны учить историю

По факту, о Голодоморе у нас начали говорить только во времена правления Ющенко, когда его признали геноцидом украинского народа. И единственное, что проводилось в Украине на государственном уровне — это рассказ о Голодоморе в школе на 45 минут.

А школьники — это будущее нашего государства. Поэтому нужно создать мощные образовательные программы, которые могли бы рассказывать молодым украинцам, кто враг, кто виноват в преступлениях против Украины, против которых мы сейчас воюем, и что исторические события могут повториться.

Инсталляция выставки "1932-1933 — 2014-2023". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

К сожалению, очень часто именно трагические страницы истории объединяют нацию — например, именно Холокост и память о нем стали объединяющим фактором для еврейского народа. Так и память о Голодоморе может объединить украинский народ.

Из-за мощной пропаганды России и отсутствия серьезной политики памяти в Украине украинцы смотрели на многое с точки зрения россиян.

Инсталляция выставки "1932-1933 — 2014-2023". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Именно поэтому многие люди до 24 февраля 2022 года считали Бандеру преступником, потому что он воевал против Советского Союза. А после 24 февраля они удивлялись: "Как же так, что Россия может убивать детей?"

Но ведь 100 лет назад это уже было — когда Красная армия вторглась на территорию западной Украины, они убивали там детей, стариков, они насиловали, вешали людей на деревьях. И это нужно знать и говорить об этом.

Выставка "1932-1933 — 2014-2023". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для нас, украинцев, к сожалению, война с Россией всегда была меньшим злом, чем мир с Россией. Пока Украина была в оккупации под РФ, она потеряла гораздо больше людей, чем в этой войне.

Даже если взять только Голодомор 1930-х годов, там погибли более миллиона человек — и это был мир с Россией.

Так что нынешняя война — экзистенциальная. Вопросы отношений с Россией нужно решить раз и навсегда, чтобы избежать повторений истории.