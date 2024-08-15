Невеста военнопленного поделилась, что помогает ей держаться и бороться за освобождение азовцев

Маргарита на акции. Фото: из личного архива Маргариты

Маргарита Манжос не имела встреч со своим женихом с января 2022 года. В течение 2 лет и 3 месяцев ее партнер находится в плену и ни разу не выходил на связь. Женщина рассказала, как она переживает пленение своего партнера и что помогает ей поддерживаться и вместе с другими женщинами бороться.

Об этом сообщили Новини.LIVE в четверг, 15 августа.

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Как Маргарита переживает пленение жениха

Илья был среди защитников Азовстали, которые более двух месяцев защищали Мариуполь в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Находясь в окружении металлургического завода "Азовсталь", Илья сделал предложение Маргарите. Пара решила не проводить свадебную церемонию дистанционно, поскольку Маргарита хотела, чтобы свадьба стала главной мотивацией для возвращения домой. На тот момент Илья был тяжело ранен, но уверял невесту, что все хорошо. Это был один из последних их разговоров. После того как Илья попал в плен, любые известия от него полностью прекратились. Единственным доказательством того, что он жив, стало видео с допроса, которое Маргарита нашла в интернете летом прошлого года. Сохраняет ли невеста еще надежду когда-нибудь снова встретиться с любимым? Как она переживает пленение своего партнера и помогает ей держаться и вместе с другими женщинами бороться за освобождение азовцев из плена уже более 2 лет, Маргарита Манжос поделилась в личном разговоре.

Маргарита Манджос и его жених. Фото: из личного архива Маргариты

"Пока моя основная цель — это борьба за моего мужа! Каждое утро я просыпаюсь с мыслью, что надо держать себя в форме, делать еще больше. Но, честно, хочется просто лечь и плакать. Но я не имею на это права! Потому что если мы: жены, матери, сестры — отчаяемся, так за что тогда держаться ребятам там, в плену", — заявила женщина.

Маргарита признается, что каждый новый день ожидания Ильи приносит ей незаурядные страдания. Ее преследует постоянная тревога, чувство опустошения и даже вина из-за того, что у нее есть возможность гулять где угодно, наслаждаться солнечным светом и пить кофе с шоколадом, тогда как его любимый этого не может.

В трудные времена неопределенности женщине помогла работа с психологом. Индивидуальная терапия на проекте GIDNA от фонда Future for Ukraine стала для Маргариты опорой, которая не позволила ей отчаяться и показала, как можно использовать травматический опыт для личного развития. Ежемесячная группа психологической поддержки для женщин, чьи родные пропали без вести из-за войны или находятся в плену, также в рамках программы GIDNA, придает Маргарите силы, чтобы не сдаваться и продолжать борьбу.

Маргарита Манджос. Фото: из личного архива Маргариты

Когда завод "Азовсталь" попал в оцепление, для Маргариты и матери военного наступили дни ожидания. Девушка вспоминает, как они с мамой постоянно находились онлайн, наблюдая за разрушением Азовстали и падавшими на людей внутри фосфорными бомбами. Илья выходил на связь примерно раз в неделю или раз в две недели. Обычно это были только сообщения, а телефонные звонки случались очень редко. Последняя их встреча состоялась до начала полномасштабного вторжения в январе 2022 года.

О пленении Ильи его невеста и мать узнали неожиданно через социальные сети. Маргарита признается, что сначала не поверила в эту новость, поскольку защитники Азовстали должны были быть защищены от плена благодаря гарантиям международных организаций, в частности, МККК и ООН.

"Столько работы было сделано: мы выходили на акции, призывали общество присоединяться, ведь там в окружении находились не только молодые парни, но и женщины, у кого по 2-3 детей, беременные девушки. И нас услышали! Начались переговоры. Но вдруг происходит Оленевка", — рассказала женщина.

Маргарита на акции. Фото: из личного архива Маргариты

"На одном из первых фотографий последствий теракта в Оленовской колонии было обуглено тело с фрагментом татуировки на руке. И я помню, что видела парня с такой татуировкой на видео, где они выходили из Азовстали. Затем фото сгоревших бараков. И начались длинные списки погибших. Пережить это было очень тяжело. Я помню, что ходила из комнаты в комнату и просто кричала .... Куда писать, к кому обращаться — никто не знает", — отметила Маргарита.

Илью не нашли среди списков погибших в Оленовке, и он тоже не выходил на связь. Надежду на его жизнь поддерживали лишь краткие сообщения от возвращавшихся из плена. Маргарита рассказывает, что недавно наткнулась в сети на видео с допроса наших пленных россиянами. Она признается, что не смогла узнать любимого сразу — ни один из знающих его не узнал бы его. Только по голосу и имени удалось идентифицировать мужчину.

"Он очень изменился. Если на видео с прошлого года я хотя бы видела в его глазах жажду жизни, то сейчас там пустота. И эта усталость на лице, отрешенный взгляд. Это видео меня разобрало на атомы. Надежда маленькая, что когда-нибудь увижу его снова, еще есть, мы все держимся из последних сил, но веры становится все меньше", — добавила женщина.

Маргарита отмечает, что эти времена являются одними из самых тяжелых за два года войны, пока ее жениха и других украинских защитников держат в плену. В начале было единство, общество единственным голосом требовало: "Мы все — Азов", когда наши герои сдерживали российскую агрессию в Мариуполе. Она заявила, что сейчас о пленных азовцах забыли, и это волнует только их семьи.

"Я думаю, что помощь психологов, психотерапевтов — это те, которые должны получать родины военнопленных. Сколько бы лет вам ни было — 20, 40 или 70, на сколько бы сильной вы ни думали, — происходит момент в вашей жизни, когда опускаются руки. Самостоятельно с этим справиться очень тяжело. Терапия поможет найти новые ресурсы и силы на все это, не проваливаться в эмоции", — отметила женщина

Работа с психологом помогает женщине избежать состояния жертвы и быть активной, чтобы Илья гордился своей невестой. Маргарита делится, что ради любимого впервые участвовала в забеге и теперь продолжает заниматься бегом, имея в своем активе 10 медалей за участие в различных мероприятиях в поддержку защитников Азовстали.

Маргарита на акции. Фото: из личного архива Маргариты

Если ваши близкие или родные пропали без вести из-за военных действий или находятся в плену, обращайтесь на проект GIDNA от фонда Future for Ukraine и получите бесплатную квалифицированную помощь психолога. Детали участия в программе поддержки женщин, которые переживают неопределенную потерю, читайте на странице проекта. Психологи GIDNA также оказывают анонимную и квалифицированную помощь женщинам, пережившим сексуальное насилие во время войны. Чтобы принять участие, заполните форму или звоните по телефону +38 (050) 909-88-81. Ты достойна лучшей жизни!

Бьюти-бренд Medik8 Ukraine поддерживает проект GIDNA финансово и информационно, чтобы еще больше женщин могли получить квалифицированную психологическую помощь.