"Не месяцы, а годы". Сколько еще продлятся графики отключения света и к чему готовиться зимой

Генераторы, обеспечивающие электроэнергией работу магазинов на Подоле в Киеве ФОТО: The New York Times

Аномальная жара и ракетные атаки РФ на обьекты энергетики сделали июль одним из худших месяцев в плане доступности электроэнергии в Украине за последнее время. На улицы крупных городов снова вернулся рев генераторов, а свет в квартирах горожан отсуствует минимум по 10 часов в день.

Как говорят эксперты — это была репетиция того, что украинцев может ждать зимой. Только ситуация может быть еще хуже. Отключения света могут парализовать работу систем водоснабжения и канализации, что сделает выживание в многоквартирных домах проблематичным.

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"Это была репетиция зимы"

На протяжении трех недель жители украинских городов, в том числе столицы, вынуждены были сидеть без света минимум по 10 часов в день. И это еще хороший резульатат.



В Днепре, например, в части города свет отсутсвовал по 17 часов подряд. А в Одессе, Полтаве, Запорожье и ряде других городов света в некторых районов не было по несколько суток. Из-за чего в ряде регионов даже прошли немногочисленные протестные акции.

"Мы ожидали, что июль будет репетицией зимы. И наши прогнозы сбылись. Причем из-за жары ситуация оказалась даже более сложная, чем прогнозирвоалось. Поэтому я надеюсь, что зима будет теплая. Потому что ситуация сейчас очень сложная. Энергосистема и сети не приспособлены для работы в маневреных условиях. Я имею в виду частые включения и отключения, что уже начинает приводить к негативным последсвиям в виде аварий, что добавляет проблем. Именно поэтому в Украине сейчас есть регионы, которые имеют свет всего 4 часа в сутки", — говорит директор центра исследования энергетики Александр Харченко.

К слову, ситуация в июля была усложнена еще тем, что сразу несколько реакторов атомных станций находятся на плановом ремонте, говорит советник премьер-министра, член набсовета "Укрэнерго" Юрий Бойко.

"Пик ремонтной кампании АЭС пришелся как раз на самый сложный погодный период. Обьем выработки электроэнергии был ожидаемый, но в то же время существенно повысился спрос. Как следствие, мы получили возросший дефицит, что и привело к длительным отключениям электроэнергии, которые стали куда длительнее, чем изначально предполагалось", — сказал Бойко.

Когда ситуация улучшится?

Когда ситуация улучшится, однозначного ответа нет. По мнению Харченко, в ближайший месяц существенных улучшений точно ожидать не стоит.

"Выход из ремонта атомных блоков будут иметь лишь незначительный или практически неощутимый эффект. Поэтому, я думаю, что ждать улучшений стоит только ближе к концу августа. А вот уже в сентябре и октябре ситуация должна стабилизироваться. При хорошей погоде и доли везения отключений может вообще не быть", — отмечтил Харченко.

В то же время, как уверяет Бойко, первые изменения в положительную сторону мы можем увидеть уже на следующей неделе.

"Я надеюсь, что уже после выходных ситуация улучшится. Мы видим прогнозы синоптиков, согласно которым рекордная жара должна пройти. Соответсвтенно уменьшится и потребление. Но в энергетике есть понятие кумулятивного эффекта. Например, при резком уменьшении температуры зимой не происходит одномоментного резкого роста потребления. То же самое можно сказать и про летний период, когда температура снижается с критически высокой. Как правило, задержка составляет дня три. Соотвественно с понедельника ситуация может улучшится. Это не значит, что отключений света не будет. Мы все равно будем жить в условиях графиков отключения электроэнергии. Но они будут мягче", — уверяет Бойко.

В целом же, как предполагает председатель правления ГО Greencubator Роман Зинченко, после тех разрушений, которые армия РФ нанесла украинской энергетике, графики отключений света с нами надолго.



"Это не месяцы, а годы. Мне хочется верить, что положительный сценарий возможен, но я вспоминаю период строительства энергетических объектов, которые сейчас уничтожены — и это даже иногда десятилетия. Трипольская ТЭС, например, строилась ровно 10 лет", — добавил он

Половина генерации уничтожена

Как пишет The Economist, до вторжения РФ генерирующая мощность Украины составляла 36 ГВт электроэнергии. С начала войны половина этой мощности была потеряна — либо оккупирована, либо разрушена, либо повреждена. В прошлом году Украине удалось восстановить часть мощности, и прошлой зимой она составляла почти 18 гвт. Но в этом году ракетные атаки уничтожили еще 9 ГВт мощности. Практически все, что осталось, это атомные электростанции.

Но решить проблему веерных отключений с помощью атомной генерации не получится, даже если все доступные энергоблоки будут работать на максимум.

"Атомная энергетика точно не позволит избежать графиков отключений. Во первых, у нас уровень базовой нагрузки существенно выше, чем максимум, который может выдавать атомная генерация. А во вторых — возникает потребность чем-то покрывать пиковые нагрузки. Если мы говорим про возможность покрытия базового уровня, то нам нужно, чтобы в работе были все виды генерации. Если говорить про конкретные цифры, то в июле дефицит составлял более 2,5 гВт. По нашим оценкам, зимой дефицит, который мы ожидаем, будет меньше. Где-то 1,5 ГВт", — рассказал Бойко.

Надежда на импорт и ремонты

Чтобы покрыть дефицит, Украина в настоящее время импортирует электроэнергию из за границы и ремонтирует поврежденное оборудование.



"На сегодня максимальный объем импорта составляет 1,7 ГВт. Есть все предпосылки, что этот коридор будет расширен. К тому же, идет кампания по ремонту. Темпы восстановительных работ на ключевых объектах идут по графику. Все, что можно, будет восстановлено", — говорит Бойко.



В краткосрочной перспективе есть некоторая надежда, что поврежденные электростанции могут быть достаточно отремонтированы к этой зиме, чтобы вырабатывать еще 2-3 Гвт мощности. Но стоит помнить, что все крупные обьекты генерации подвергались ракетным атакам уже по несколько раз. Поэтому, даже если отремонтировать удастся — нет никакой гарантии, что в них не "прилетит" снова.

Ведь, когда речь идет о дорогостоящих транформаторных станциях, то их можно защитить от атак с помощью специальных защитных сооружений, которые сейчас активно возводит Укрэнерго. Но такой рецепт совсем не подходит для генерирующих обьектов в силу геометрических размеров таких установок. Это слишком большое сооружение, которые невозможно инженерными решениями защитить даже от дронов, не говоря уже про ракеты. Для защиты таких обьетов необходимо только ПВО.



"Энергетики работают 24 часа в сутки и довольно быстро выполняют ремонты. Но вся эта работа может быть нивелирована отсутсвием возможности защитить результаты. Защита ПВО такого типа обьектов — является обязательным условием прохождения зимы", — говорит Бойко.



Если необходимая защита будет предоставлена и не будет новых масштабных поражений обьектов энергетической инфраструктуры, то ожидания на зиму могут быть даже лучше, чем ситуация, которую Украина пережила в июле.

Поможет ли децентрализация

Тем временем местные муниципалитеты, отчаянно пытаясь обеспечить критически важные услуги отопления и водоснабжения этой зимой, децентрализуют производство электроэнергии, устанавливая миниэлектростанции в виде современных газопоршневых установок.



Эти миниэлектростанции могут подключаться локально, но маловероятно, что их можно будет установить достаточно до наступления зимы, чтобы помочь справиться с общенациональным структурным дефицитом электроэнергии.

К тому же, как говорит энергетический эксперт Олег Попенко, запуск работы газопоршневых установок идет очень медленно в ряде городов. В результате, по состоянию на середину июля, из 91 штуки в регионах установлено всего 18. Хотя больше половины из них, 57 установок, были переданы еще в феврале этого года.



"Есть города, где работа идет. Например, в Харькове, Житомире, Староконстантинове уже установили такие установки. В то же время в Ровно, 16 июля, такие установки только передали на баланс предприятия. То есть они не прошли никаких процедур. Нет ни проекта, ни выделения денег. Это значит, что заработают они не раньше весны 2025 года. В Полтаве сделали проект, но нужно 80 млн грн на установку. А денег не выделили. Предприятие заплатило предоплату на монтаж, но рассчитаться до конца не могут. Будут ли они установлены в срок — неизвестно", — рассказывает Попенко.



Подобная ситуация, по его словам, и в Александрии, где сделали документацию на 4 установки. Две из них установили, а на две никто даже не вышел на торги, потому-то суммы установили очень маленькие. "Никто не хочет за такие деньги браться. Если Украина сможет все эти установки установить до конца года, то это будет большая победа", — отмечает Попенко.

Бум частной генерации ожидается в 2025 году

Строительство генерации начали и крупнейшие государственные энергогиганты, и частный бизнес.



Как заявил Зеленский, у Украины уже есть "четкий план", как в этом году построить до 1 ГВт газовой генерации, а в ближайшие годы — еще 4 ГВт. Впрочем, такие прогнозы эксперты считают малореализуемыми. Действительно, в последнее время множество компаний обьявило о начале строителсьтва генерации. В частности, такими компаниями, как Нафтогаз, Укрнафта, Укртранснафта и Укртрансгаз начато проектов на общую мощность более 1 ГВт. Кроме того, как утверждает Бойко, государственный "Ощадбанк" ведет частных проектов на еще порядка 500 Мвт в части маневренной генерации.



"Стартонуло очень много проектов. Но я придерживаютсь консервативных оценок. Я думаю, что бум строительства распределенной генерации ожидается в следующем году. Мне сейчас сложно сказать какой процент с того, что начато, дойдет до конца этого года. Но это точно будет небольшой процент", — говорит Бойко.

В свою очередь, как считает энергетический эксперт Юрий Корольчук, далеко не факт, что хоть что-то из озвученных ГВт попадет населению. "1 ГВт новых ТЕС не будет обеспечивать неселение. Это исключительно на потребности бизеса, для продолжения процесса, выпуска товаров и продукции. Что также необходимая вещь", — отмечает Корольчук, добавив, что исходя из опыта других стран и компаний можна ожидать, что частники построят около 100-150 МВт газовых ТЕС до начала отопительного сезона.

Украинцы завезли оборудования на 1,5 ГВт

Активно закупают энергооборудование и сами украинцы. "Я приведу только одну статистическую цифру с первого сезона ракетных обстрелов. После того, как РФ била не по генерации, а по энергетическим хабам, трансформаторах, украинцы завезли в Украину разного оборудования на 1,5 ГВт. Это был сезон 2022-2023 года. В этом сезоне, я думаю, что граждане и бизнес привезут еще не меньше 0,7-0,8 Гвт", — сказал Зинченко, добавив, что если говорить про децентрализированную генерацию, то компании уже принимают заказы минимум на октябрь-ноябрь.

При этом он добавил, что много новых генерирующих мощностей не имеют возможности работать в сети своего города или региона из-за того, что система диспетчеризации остается централизированной.



"Этой сети нужен каждый киловат. И это может быть Квт от городской генерации или СЭС на крыше дома. Поэтому расширение возможностей того, чтобы сеть работала в две стороны, очень важная задача", — уверен Зинченко.

Свет и вода по графику

То, что проблем зимой не избежать, сомнений не вызывает ни у кого. Но насколько они будут масштабными, пока не понятно. Дело в том, что из-за возросшей стоимости электроэнергии проблемы могут начаться у водоканалов. Первые звоночки, как говорит Попенко, уже можно услышать с пригорода столицы — Ирпеня, где уже несколько недель вместе с отключением света ввели графики отключения воды. Официальная версия — отключения света и избыточный полив. В то же время, по словам эксперта, есть и другая причина.

"Стоимость электроэнергии за последние 2 месяца подорожала на 52%. На август может вырасти еще на 30%. У водоканалов просто не заложены в тариф такие суммы на электроэнергию. И, соответственно, водоканал просто отключает насосные станции, чтобы не платить огромную цену за электроэнергию. Ирпень — это маленькая проекция того, что происходит в стране. А то, что там люди получают воду по часам, то это ждет всех нас зимой. Отключения электроэнергии — это цепочка проблем, которые нас ждут через 4 месяца. Все должны это понимать", — считает Попенко.

По его словам, под угрозой находятся все, кто живет в многоквартирных домах.

"Зимой, когда температура опускается до -10 градусов, потребление увеличивается на 40%. А если от -10 и ниже, то может быть и плюс 60%. В таком случе выживание в многоэтажке будет под большим вопросом. Люди не хотят понимать, что у них может не быть воды и отопления в течение нескольких недель. Да, у нас будет в работе плюс три атомных блока. Но пиковые нагрузки, с 07-:0 утра до 11:00 и с 17:00 до 23:00 все равно покрыть будет нечем", — говорит Попенко.

Поэтому, в очередной раз единственное, на что приходится надеяться украинцам — это теплая зима, похожая на ту, которая была в прошлом году.