Пенсионерам в Украине предлагают скидки на газ — как получить

Пенсионеры смотрят в смартфон. Фото: Depositphotos

В Украине для пенсионеров будет действовать скидка на газ при оплате счета за потребленные кубы. Однако это нововведение будет работать только при оплате через "Укрпочту", а срок действия — до 31 декабря 2023 года.

Об этом сообщает прессслужба "Нефтегаз Украины".

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Как отметили в "Нафтогазе", сумма скидки составляет -30% на комиссию при оплате счета. Получить скидку можно по всем отделениям "Укрпочты".

"Предложение рассчитано на тех граждан, которые оплачивают газ непосредственно на "Укрпочте" и пользуются еще бумажными квитанциями" , — говорится в сообщении.

В пресс-службе компании отмечают, что среди потребителей много людей, которые не пользуются онлайн-сервисами по разным причинам. Там напомнили, что клиенты "Нафтогаза" имеют возможность платить за газ как с помощью онлайн-сервисов, так и традиционным способом, посетив отделение почты или финансового учреждения.

Добавим, что в 2024 году в Украине могут подорожать некоторые жилищно-коммунальные услуги . В частности, закончится срок действия ограничений по ценам на электрическую энергию и природный газ.