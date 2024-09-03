В Закарпатье судили мужчину, который распространял в группе Viber локации работы ТЦК

Заседание суда. Фото: УНИАН

Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области приговорил уроженца села Бобовище за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Вынесенный приговор предусматривает пять лет лишения свободы, но реальный срок был заменен на один год условного наказания.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно решению суда, принятому 26 августа, мужчина с 2020 года был активным участником группы в Viber, где собралось 48 тысяч подписчиков. В этой группе пользователи обменивались информацией о ситуации на дорогах области и расположении полицейских постов в Мукачевском районе.

Однако после начала полномасштабного вторжения России группа стала платформой для сообщений о местах работы работников ТЦК и СП. В период с мая по июнь 2024 года обвиняемый около 20 раз информировал участников группы о местах вручения повесток в Береговском и Мукачевском районах.

Решение суда

26 августа мужчина заключил соглашение с прокурором, признав свою вину. Судья признал его виновным и назначил пятилетний срок заключения, заменив его на один год условного наказания. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.