Рейтинг Зеленского, Лукашенко в Китае и скандал с Безуглой — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Залужный опередил Зеленского по рейтингу доверия украинцев. Главнокомандующему "вполне доверяют" 63% респондентов против 39% опрошенных, заявивших о таком же доверии Зеленскому. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай, где в понедельник проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

Это не только обсудят ведущие с гостями студии Новини.LIVE.

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Утренний эфир Новини.LIVE

Ими стали Иван Ступак — военный эксперт, экс-сотрудник СБУ, Дмитрий Васильев — политолог, Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин", Виктор Шлинчак — председатель правления Института мировой политики

Также участники эфира обсудят скандал вокруг нардепа от партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой, решившей выяснить, кем заменить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Она начала опрос по этой теме на своей странице в соцсети и предложила людям из 13 кандидатур выбрать того, кого они считают лучшим "заменителем" Залужного.

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог предоставить план замысла войны на 2024 год. Поэтому она требует отставки главы армии. Главнокомандующий ВСУ эти заявления Безуглой не комментировал.

Также сообщалось, что 29 ноября появилось постановление об отзыве депутата "Слуга народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя и члена Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке.