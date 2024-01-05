РФ вывела в Черное море фрегат Адмирал Макаров" — сколько "Калибров" наготове

Фрегат "Адмирал Макаров" в Черном море. Фото: росСМИ

РФ вывела в Черное море фрегат "Адмирал Макаров" Он снаряжен восемью ракетами "Калибр".

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Читайте также:

Россия вывела фрегат в Черное море Фото: скриншот

В Черном море появился вражеский фрегат

После того, как в море утих штром, враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель — фрегат "Адмирал Макаров".

"Уровень ракетной опасности значительно повышен. Сигналы воздушной тревоги прислушиваемся, действуем собранно и оперативно", — говорится в сообщении.

Отметим, Адмирал Макаров - один из новейших кораблей российского флота. Его заложили в феврале 2012 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде.

Напомним, армия России совершила очередной запуск иранских дронов -камикадзе Shahed-136. Из-за угрозы звеньев беспилотников, воздушная тревога начала распространяться по Украине.