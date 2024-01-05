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РФ вывела в Черное море фрегат Адмирал Макаров" — сколько "Калибров" наготове

5 января 2024 00:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
РФ вывела в Черное море фрегат Адмирал Макаров" — сколько "Калибров" наготове
Фрегат "Адмирал Макаров" в Черном море. Фото: росСМИ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

РФ вывела в Черное море фрегат "Адмирал Макаров" Он снаряжен восемью ракетами "Калибр".

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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После того, как в море утих штром, враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель — фрегат "Адмирал Макаров".

"Уровень ракетной опасности значительно повышен. Сигналы воздушной тревоги прислушиваемся, действуем собранно и оперативно", — говорится в сообщении.

Отметим, Адмирал Макаров - один из новейших кораблей российского флота. Его заложили в феврале 2012 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде.

Напомним, армия России совершила очередной запуск иранских дронов -камикадзе Shahed-136. Из-за угрозы звеньев беспилотников, воздушная тревога начала распространяться по Украине.

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