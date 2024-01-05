РФ вывела в Черное море фрегат Адмирал Макаров" — сколько "Калибров" наготове
РФ вывела в Черное море фрегат "Адмирал Макаров" Он снаряжен восемью ракетами "Калибр".
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
В Черном море появился вражеский фрегат
После того, как в море утих штром, враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель — фрегат "Адмирал Макаров".
"Уровень ракетной опасности значительно повышен. Сигналы воздушной тревоги прислушиваемся, действуем собранно и оперативно", — говорится в сообщении.
Отметим, Адмирал Макаров - один из новейших кораблей российского флота. Его заложили в феврале 2012 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде.
Напомним, армия России совершила очередной запуск иранских дронов -камикадзе Shahed-136. Из-за угрозы звеньев беспилотников, воздушная тревога начала распространяться по Украине.
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