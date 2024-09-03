Отключение света в Украине — применят три очереди отключений

В ДТЭК сообщили о неожиданных изменениях в графиках отключения света
3 сентября 2024 14:42
Энергетики во время работы. Иллюстративное фото: ДТЭК
В Киеве, а также еще в четырех областях, будут применены стабилизационные отключения света. Имеется высокая вероятность отключений в светло-серых зонах графиков.
Об этом сообщили в ДТЭК во вторник, 3 сентября.
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Стабилизационные отключения света
В Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях будут действовать стабилизационные отключения света с 15:00 до 22:00. Сообщается, что будут применены три очереди отключений вместо двух, как планировалось ранее.
Также появляется высокая вероятность применения отключений светло-серых зон графиков.
"В случае изменений будем оперативно вас информировать на нашем телеграмм-канале", — заверили в ДТЭК.
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