Отключение света в Украине — применят три очереди отключений

Энергетики во время работы. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Киеве, а также еще в четырех областях, будут применены стабилизационные отключения света. Имеется высокая вероятность отключений в светло-серых зонах графиков.

Об этом сообщили в ДТЭК во вторник, 3 сентября.

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Стабилизационные отключения света

В Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях будут действовать стабилизационные отключения света с 15:00 до 22:00. Сообщается, что будут применены три очереди отключений вместо двух, как планировалось ранее.

Также появляется высокая вероятность применения отключений светло-серых зон графиков.

"В случае изменений будем оперативно вас информировать на нашем телеграмм-канале", — заверили в ДТЭК.