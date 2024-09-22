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В Хмельницком были слышны звуки взрывов — Россия запустила "Шахеды"

22 сентября 2024 03:39
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрывы в Хмельницком 22 сентября — Россия запустила Шахеды
"Шахед". Иллюстративное фото: mi.in.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В ночь на 22 сентября в городе Хмельницкий были слышны звуки взрывов. Военные предупреждали о вражеских дронах и возможной работе ПВО. 

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Хмельницький" и канал Воздушных сил ВСУ.

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"В Хмельницком были слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспільного. В области объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении в 03:12.

Об угрозе ударных БпЛА Херсонской области стало известно в 01:06. В 02:13 еще раз подтвердилось, что в области находятся "Шахеды".

Позже в 02:44 военные предупредили, что в области возможна работа ПВО.

Где объявлена тревога

По состоянию на 03:15 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Хмельницком были слышны звуки взрывов — Россия запустила "Шахеды" - фото 1

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