Взрывы в Хмельницком 22 сентября — Россия запустила Шахеды

"Шахед". Иллюстративное фото: mi.in.ua

В ночь на 22 сентября в городе Хмельницкий были слышны звуки взрывов. Военные предупреждали о вражеских дронах и возможной работе ПВО.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Хмельницький" и канал Воздушных сил ВСУ.

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Взрывы в Хмельницком 22 сентября ночью

"В Хмельницком были слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспільного. В области объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении в 03:12.

Об угрозе ударных БпЛА Херсонской области стало известно в 01:06. В 02:13 еще раз подтвердилось, что в области находятся "Шахеды".

Позже в 02:44 военные предупредили, что в области возможна работа ПВО.

Где объявлена тревога

По состоянию на 03:15 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.