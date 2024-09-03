Воздушная тревога в Киеве и ряде областей 3 сентября

Люди в укрытии киевского метро. Фото: Ukrinform

В ночь на 3 сентября в Киеве объявлен сигнал воздушной тревоги. В то же время тревога продолжается и в других регионах Украины.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

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"Воздушная тревога в городе Киев", — говорится в сообщении в 01:10.

Что стало причиной тревоги, неизвестно. Однако отметим, что:

в ряде регионов Украины зафиксированы дроны;

в 00:43 в воздушных силах ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях;

в 01:09 военные предупредили, что в Сумской области замечена ракета, которая летит в направлении Черниговщины.

Где объявлена тревога

По состоянию на 1.15 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.