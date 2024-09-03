Взрыв в Николаеве ночью 3 сентября 2024 года

Взрыв. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

В ночь, со 2 на 3 сентября, в Николаеве слышали звук взрыва. Он раздался на фоне ракетной опасности.

Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич и Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Что известно по состоянию на сейчас

Ночью, в 03:12, военные предупредили украинцев о скоростной цели в Николаевской области (обычно под этим пониятием подразумевается ракета). Через некоторое время в областном центре слышали звук взрыва.

"В Николаеве был слышен взрыв. Подробности позже. Воздушная тревога продолжается", — написал мэр Николаева в своем канале.

Где объявлена тревога

Отметим, что в ряде областей Украины фиксируют ударные дроны россиян, из-за этого звучит тревога. В то же время, после сообщения о скоростной цели в Николаевской области, количество регионов, где объявлена тревога, увеличилось.

По состоянию на 03:26, карта воздушных тревог выглядит следующим образом.