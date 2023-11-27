Украина должна выплачивать ежегодно миллион гривен судье, которая осуждала участников Майдана

Судья Елена Лисовская, которая судила протестующих на Майдане. Фото: Деснянский районный суд в Киеве

Судья Деснянского районного суда города Киева Елена Лисовская ушла в отставку. Однако ей предусмотрено пожизненное содержание на сумму около 100 тысяч гривен каждый месяц. Как известно, чиновница осуждала участников Майдана, не декларировала свое состояние и выступала против судебной реформы.

Об этом пишет издание "Слідство.Інфо".

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"Судья может уйти в почетную отставку после получения 15 лет судейского стажа и в отсутствие открытых дисциплинарных жалоб, которые могут стать причиной увольнения. В отставке судья сохраняет неприкосновенность и пожизненно удерживается государством", — объясняют в материале.

Отмечается, что сумма такого ежемесячного содержания зависит от заработной платы и стажа, то есть, чем больше лет судья проработает, тем будет иметь больше выплат. Такое содержание может достигать сотен тысяч гривен каждый месяц.

По информации журналистов, Елена Лисовская была отправлена в отставку с 21-летним опытом.

Действия Лисовской во время революции достоинства

Во время событий на Майдане она работала судьей в Деснянском районном суде. Лисовская не разрешала управлять автомобилем и штрафовала протестующих, которые блокировали дорогу к резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича в Межигорье.

Также постановления судья выносила на основе протоколов об административном нарушении правоохранителей. Подавляющее количество таких протоколов были подделаны или оформлены с ошибками. Поэтому после 2014 года такие постановления судей отменяли и обжаловали.

Судья Елена Лисовская, которая судила протестующих на Майдане. Фото: УП

Во время разговора с Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) Лисовская подчеркнула, что не знала, что судит протестующих, однако украинских активистов такие слова возмутили.

"Данное утверждение является откровенной ложью, ведь, на судебном заседании о лишении водительского удостоверения, активист сообщил, что 29 декабря 2013 года направлялся вместе с друзьями к резиденции Януковича в Межигорье, двигаясь в колонне автомобилей. Если движение в колонне автомобилей, который по разным подсчетам насчитывал от 2 до 4 тыс. авто, не считается участием в акции протеста, то судье Лисовской, очевидно, необходимо еще одно тестирование — на логику", — сообщала председатель ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан" Екатерина Бутко.

Кроме того, женщина скрывала то, что занималась делами против протестующих. В специальной декларации добропорядочности для судей необходимо указывать причастность к притеснениям митингующих. Однако Лисовская солгала, в результате чего в Высшем совете правосудия (ВСП) открыли дисциплинарную жалобу.

Декларация добропорядочности. Фото: "Украинская правда"

Однако совет отметил, что судья соврала случайно в декларации, поэтому она избежала наказания.

Позиция односительно судебной реформы

"Лисовская также выступала против судебной реформы. Она является членом судебной организации, которая обратилась к Владимиру Зеленскому для ветирования закона, вводящего открытые конкурсы на должности в Высшем совете правосудия. Этот закон предусматривал привлечение независимых экспертов с международным опытом к проверке кандидатов на добропорядочность", — говорится в сообщении.

Судья Елена Лисовская. Фото: РБК-Украина

Неточные данные в декларациях

В свою очередь у Лисовской были проблемы и с декларациями. По данным заключения Общественного совета добропорядочности (ГРД) 2019 года, у судьи есть автомобили Mitsubishi Outlander 2008 года и Toyota Camry 2009 года выпуска.

По словам судьи, Mitsubishi Outlander она купила "за средства, полученные от продажи принадлежавшего ей на праве собственности автомобиля". Однако Общественный совет добропорядочности не смог найти доказательств в декларациях.

В то же время, муж Лисовской мог пользоваться Toyota Camry с 2010 по 2013 годы, однако женщина не указала это ни в каких декларациях.

"Также судья в 2009 году приобрела квартиру за 777 тыс. грн в Киеве площадью почти 100 квадратных метров, однако задекларировала ее в 2011 году. Лисовская объяснила, что купила жилье за полученные от продажи приватизированной квартиры средства. Эту квартиру она получила во время работы судьей. Однако ОСД нашел, что Лисовская ни разу не декларировала квартиру и доход от ее продажи", — добавили в материале.

Несмотря на все эти нарушения, судья продолжала работать на своей должности. По словам активистов, комиссия решила проигнорировать все факты, из-за которых Лисовскую должны были уволить.

Напомним, ранее заместитель начальника одной из пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС в Киеве не указал в декларации за 2020 год принадлежащее его жене недвижимое имущество. Речь идет о четырех квартирах, четырех нежилых помещениях, жилом доме и других объектах.