Малые разоили отношения с Украиной — реакция МИДа

Министерство иностранных дел Украины. Фото: Суспільне

Переходное правительство Республики Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной. Министерство иностранных дел уже отреагировало на это событие, назвав такое решение недальновидным и поспешным.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины в понедельник, 5 августа.

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"Решение Переходного правительства Республики Малые разорвать дипломатические отношения с Украиной недальновидное и поспешное", — отметили в министерстве.

В МИД добавили, что Украина как жертва неспровоцированной полномасштабной вооруженной агрессии со стороны России всячески пытается при поддержке мирового сообщества восстановить справедливость и уважение к международному праву, призванному защитить все страны мира от посягательств на их суверенитет, независимость и территориальную целостность. В частности, это касается и стран Африки.

В министерстве также заявили, что Украина соблюдает нормы международного права, незыблемость суверенитета и территориальной целостности других государств и решительно отвергает обвинения Переходного правительства Мали в якобы "поддержке Украиной международного терроризма".

Также украинская сторона подчеркнула, что очень досадно, что Переходное правительство Мали приняло такое решение, не исследовав всех обстоятельств инцидента на севере страны и не предоставив доказательств поддержки Украиной террористических группировок.