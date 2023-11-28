В Украине могут расширить права нацменьшинств и русского языка

Заседание ВР, ноябрь, 2023 года. Фото: FB/ВР

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект №10288, за которым Кабинет министров хотел бы в том числе предоставить более широкие языковые права национальным меньшинствам, проживающим в Украине.

Делается это по требованию выполнения международных обязательств Украины, например, в части обретения членства в ЕС. А также устранение замечаний с последнего вывода Венецианской комиссии.

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Однако эксперт по языковому вопросу Тарас Шамайда убеждает, что это лишь евроинтеграционная ширма, которой хотят сузить применение украинского языка и запустить масштабную русификацию телевидения, радиовещания, аудио- и видеорекламы, книгоиздания и других областей.

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Кабмин зарегистрировал законопроект о правах нацменьшинств: в чем суть

В ВР зарегистрировали проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по учету экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств в отдельных областях. Инициатором является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: armyinform.com.ua

Его принятие, по объяснению Кабмина, будет способствовать обеспечению реализации прав нацменьшинств, а также исполнению международных обязательств Украины. В частности, в части обретения членства в ЕС.

В пояснительной записке законопроекта говорится, что государство должно способствовать развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств Украины в соответствии с положениями Конституции. Следовательно, должно обеспечивать надлежащий уровень защиты прав и свобод лиц из группы нацменьшинств.

Кабмин также ссылается на заключение Венецианской Комиссии от 9 октября 2023 года, в котором все еще содержится несколько замечаний.

Они направлены на приведение отдельных норм указанного закона в соответствие с положениями Европейской конвенции по правам человека 1950 года и другими законами европейских институтов. Кроме того, во исполнение важной рекомендации Еврокомиссии на пути к обретению Украиной членства в ЕС.

Украина-ЕС. Фото: Reuters

В частности, речь идет о следующих возможных изменениях:

Право нацменьшинств учиться языку, собственно, нацменьшинства, который является одним из официальных языков Евросоюза (их 24), наряду с государственным языком. Также расширяются права использования языков нацменьшинств в медиа и издательской деятельности.

В частности, речь идет об условиях деятельности специализированных книжных магазинов по реализации прав нацменьшинств.

Отдельно предполагается право распространять материалы предвыборной агитации, выполненные языками соответствующих коренных народов и нацменьшинств Украины.

Нацменьшинствам могут разрешить получать базовое и профильное среднее образование на выбранных языках. Исключение — учебные предметы, связанные с изучением украинского языка и литературы, истории Украины и защиты Украины.

Предусматривается также право учреждений высшего образования частной формы собственности выбирать для обучения один из языков обучения стран Евросоюза, но при этом должно обеспечиваться изучение государственного языка как отдельной учебной дисциплины.

Законопроект может вернуть русский язык?

Однако украинский общественный деятель и эксперт по языковому вопросу в Украине Тарас Шамайда убеждает, что данный законопроект может сузить применение украинского языка и разрушить механизмы его защиты.

И, что опаснее всего, он позволит масштабную русификацию телевидения, радиовещания, аудио- и видеорекламы, книгоиздания и других отраслей.

По его мнению, речь идет о массовой русификации, отложенной во времени на несколько лет.

Скриншот с ФБ-страницы Тараса Шамайды

Скриншот с ФБ-страницы Тараса Шамайды

По мнению эксперта:

Телеканалы и радиостанции смогут говорить на украинском не 80-90% времени, а только 30%;

Телеканалы и радиостанции, говорящие на языке любого меньшинства, сразу смогут заполнить 25% эфира на русском, а через несколько лет смогут легально действовать на 70% русскоязычные телеканалы и радиостанции, в т.ч. общенациональные.

Де-факто уничтожается требование издавать хотя бы 50% названий книг на украинском языке, поскольку он не будет распространяться "на издательскую продукцию, изданную на языках национальных меньшинств".

Книжные магазины тоже смогут обойти требование иметь 50% украиноязычного ассортимента. Достаточно назваться специализированным книжным магазином для реализации прав национальных меньшинств, и можно будет хоть 100% продукции продавать на русском.

"Это далеко не полный перечень опасных норм проекта 10288. По сути, нам предлагают в значительной степени вернуть языковую политику в 2013 год, во времена Кивалова и Колесниченко. Они тоже оправдывали русификаторские законы потребностями европейской интеграции", — уточнил эксперт.

Тарас Шамайда. Фото: FB/Тарас Шамайда

В комментариях к его сообщению один из народных депутатов ВР, член партии "Европейская солидарность", историк Владимир Вятрович написал, что законопроект такого характера "будут останавливать".

Что о скандальном законопроекте говорят в правительстве

По плану, этот законопроект в ВР будет представлять министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов. Новини.LIVE обратились к чиновнику с просьбой прокомментировать документ и уточнить на счет русификаторской политики.

В аппарате министра посоветовали обратиться в Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести. Мол, именно они занимались разработкой законопроекта №10288.

Как отмечается на сайте ВР, документ с 24 ноября находится на рассмотрении комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Собственно тогда же, 24 ноября, он был получен ВР.

Новини.LIVE будут следить за развитием ситуации вокруг законопроекта №10288.