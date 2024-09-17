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Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

17 сентября 2024 06:31
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Выключение света в Украине зимой 2024-2025 - интервью об энергетике
Одна из теплоэлектростанций ДТЭКа. Фото: FB/ДТЭК
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Какой будет грядущая зима для украинцев и сколько часов придется сидеть без света и даже тепла — в интервью Новини.LIVE рассказала Инна Совсун, депутат ВР от партии "Голос" и член комитета по вопросам энергетики и ЖКХ.

2,5 недели потребовалось энергетикам для сбалансирования системы. Какова ситуация сейчас?

— Да, свет не выключают, но не стоит думать, что эта ситуация будет такой и дальше. Мы ведь не знаем, когда Россия решит снова обстрелять украинскую энергетическую систему, но мы точно знаем, что они попытаются это сделать.

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По последнему обстрелу мы увидели, что в лучшем случае системе требуется до 10 дней для восстановления. Что происходит при обстреле? При крайнем обстреле они целили по передаче, по подстанциям, соединяющим линии электропередач. И если одна подстанция не работает, то атомная электростанция, производящая электроэнергию, просто не может передать ее в Киев, например.

Иногда требуется от нескольких часов и даже до нескольких недель, чтобы восстановить поврежденные подстанции. Это если они не полностью разрушены, а повреждены. Это первый элемент неизвестности.

Инна Совсун
Галина Остаповец и Инна Совсун. Фото: скриншот видео

Второй, — что мы точно знаем. С наступлением холодов наше потребление увеличится, на что уже по состоянию на сегодняшний день не хватает достаточного количества генерации. Даже если отразим все последующие обстрелы, то оставшегося в Украине объема генерации нам будет недостаточно для покрытия пикового потребления зимой. Даже если добавим еще 2 ГВт, которые мы сможем экспортировать из ЕС.

Поэтому даже если обстрелов не будет – отключения с похолоданием все равно будут. Причина — недостаток генерации из-за разрушения. Ее нельзя восстановить так быстро, как передачу электричества.

Каковы тогда ваши прогнозы на зиму?

— В условиях большого количества неизвестностей любое прогнозирование — неблагодарное. Но правда состоит в том, что наше пиковое потребление зимой составляет 16-17 ГВт. А генерации по состоянию на сегодняшний день у нас 9-10 ГВт.

Добавьте еще генерацию, которую сможем экспортировать (имеется в виду еще плюс 2 ГВт. — Ред.), и возможно плюс мы что-то восстановим. Но здесь возникает следующий вопрос — как быстро РФ поймет, где и что восстановили и ударит по новой генерации.

Трипольская ТЭС
Ракетный удар по Трипольской ТЭС. Фото: скриншот видео

Путем подсчета может понять, сколько именно генерации нам не хватает. Но эта пропорция автоматически не переводится на количество часов потребления в каждой отдельно взятой квартире. К примеру, если мы говорим, что генерации у нас хватает на 60% потребления зимой в пиковые часы, то это не значит, что в квартирах 60% времени будет свет.

К сожалению, эта цифра для квартир будет ниже. Потому что у нас есть объекты, которые нельзя выключать. Это критическая инфраструктура, обеспечение военных потребностей, предприятия оборонного сектора. Они будут забирать на себя часть потребления, а того, что будет оставаться на жилищный фонд — будет меньше.

И это очень важно, потому что я часто слышу комментарии, что мы продаем электроэнергию в Европу. Нет, мы не продаем, а покупаем электроэнергию из Европы.

То есть зимой вполне вероятен сценарий июля этого года, когда свет был всего по 2-3 часа в сутки?

— В случае реалистично возможных обстрелов, к сожалению, зимой эти ситуации могут повторяться. Но я не думаю, что реалистичен сценарий, при котором повторение первых недель июля будет реальностью во все три месяца зимы. Однако если Россия будет обстреливать нас раз в две недели, система просто не будет успевать восстанавливаться.

И после каждого такого обстрела возобновляться сложнее. Ведь система становится уязвимой. Поэтому какими будут последствия — мы не знаем, но это точно не будет просто.

Правительство вроде бы тоже усиленно готовится к сложной зиме в Украине, которую уже называют самой сложной за всю историю независимости. Готовят и укрытия, но действительно ли готовят? Потому что весной тоже готовили, но мы таки потеряли 9 ГВт генерации.

— В энергетической системе есть объекты генерации. Как вот Трипильская ТЭС. Есть объекты передачи как Укрэнерго, подстанции, линии электропередач, которые обеспечивают передачу генерации от электроподстанции к потребителям. Укрытия там делались по-разному, разными организациями, разными подходами и с разной эффективностью. Хотя оно все выглядит как защита энергетической инфраструктуры, но все это разные процессы.

Разрушена теплоэлектростанция ДТЭК
Разрушенная теплоэлектростанция ДТЭК. Фото: FB/ДТЭК

Сейчас идет сложная дискуссия, насколько эффективными были решения, например, защиты объектов генерации. Это те же большие электростанции. И тут вопрос — есть ли что-то, что может ее защитить, кроме систем ПВО?

Трипольская ТЭЦ стояла до тех пор, пока было чем отбивать ракеты и ''шахеды''. Это была лучшая защита, а любые другие дополнительные элементы защиты просто минимизировали повреждения, но не защитили.

Поэтому может быть много вопросов к власти, подготовились или нет, но правда в том, что никто не знает, как защитить такие крупные объекты генерации, кроме как системами ПВО.

То есть загнать под землю — не вариант?

— А как это сделать на примере Трипольской ТЭС? Разве что построить ее с нуля, а это втрое большие инвестиции. Никаких денег мира не станет для того, чтобы это сделать. Это ситуация по генерации.

По передаче — ситуация несколько иная. Ведь объекты передачи немного меньше по объемам и по ним действительно строились некоторые укрытия. В принципе, они свою функцию немного выполнили.

Так, когда сидишь без света 20 часов в сутки, то можно сказать, что все сломалось. Но если бы действительно сломалось все, то света не было бы и сегодня. Очевидно, что после обстрела 26 августа повреждения были и существенные, но тот факт, что система передачи возобновилась в течение 10 дней, свидетельствует о том, что они не были критическими.

Если бы укрытий не было вообще, мы бы дальше сидели без света по 20 часов в сутки. Да, бывает, система выключается. Но ни одна в мире система не выстояла бы, если бы пережила такой масштаб обстрелов как наша.

Генераторы
Генераторы в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов

Конечно, я понимаю раздражение людей, потому что так же, как они, сижу без света. Однако главная вина здесь на РФ, потому что она проводит атаки, но работу защиты энергообъектов надо оценивать не потому, что у меня сегодня нет света. А после — сколько дней без света и как быстро восстанавливается система.

В "Укрэнерго" определенные укрытия сделали и они сработали. Это мы видим по тому, что через 10 дней система передачи полностью восстановилась. Если бы этого не было — на сегодняшний день была бы такая же ситуация, как и 2 недели назад.

Александр Харченко в июле говорил, что мы на дне и ужаснее быть уже не может. Это еще актуально?

— Да, соглашаюсь, потому что у нас из генерации фактически остаются атомка, по которой Россия не стреляет и она работает. Проблема с атомкой возникает тогда, когда повреждаются подстанции, через которые идет электроэнергия. И как раз полторы недели назад у нас исключали блоки АЭС, но не потому, что по ним попали, а из-за проблем передачи электроэнергии.

Также разрушена вся тепловая генерация. Сильно повреждены гидроэлектростанции… Кстати, неплохо работает восстановительная генерация, потому что она децентрализована. А бить по солнечным панелям, которые децентрализованы и многие расположены... Хотя у нас были некоторые атаки по большой восстановительной промышленной генерации. Но по ней сложно попасть. Ведь шансы попасть в условно ветряную мельницу — это не самое, что и в Трипольскую ТЭС.

Ну и плюс импорт из Европы. Это все, что у нас осталось. Поэтому да, ситуация на уровне генерации у нас действительно критическая. Поэтому нам нужно способствовать развитию распределенной генерации. И в этом вопросе элементы критики к власти у меня уже есть.

Почему?

— Потому что все говорят о распределенной генерации, но параллельно с этим усилия Министерства энергетики сконцентрированы на лоббировании постройки двух блоков АЭС. Думаю, есть мощный персональный мотив со стороны министра и руководителей ОП.

Давайте сначала объясним, почему это плохо. Потому что генерация может быть, но если разрушена передача — толка от этого нет. И к сожалению, выходит так, если разрушена передача от одной станции, то вся страна сидит без света. Настолько важен этот один объект.

А если генерация децентрализована, невозможно одним ударом нанести столь большой вред и выключить свет фактически по всей стране.

Второе. Сооружение атомных блоков — это не менее 5-10 лет. И в условиях, когда у нас нет денег, ресурсов, вложить в то, что заработает через 5 лет, дико нерационально.

Ну и в конце концов это гигантское строительство и миллиарды, которые на это нужны. Во многом эти средства будут скрыты из-за ограниченного доступа к такой информации, и очевидно, что они будут расходоваться во многом скрыто. Боюсь, это главный мотив строительства двух дополнительных блоков на АЭС в парламенте. А хотелось бы, чтобы власть занималась решениями, которые решат проблему уже этой зимой.

Возможно ли ввести в эксплуатацию Чернобыльскую АЭС?

— Нет, невозможно и это не та опция, которая доступна в принципе. Что можно было бы поделать. У нас есть два блока АЭС, которые работают на пониженных мощностях из-за непрофессионального управления со стороны "Энергоатома". Это один блок на Хмельницкой АЭС, где мы на ровном месте теряем 200 МВт из-за плохо процесса менеджмента.

Хмельницкая АЭС
Хмельницкая АЭС. Фото: Google.com

Ну и полторы недели назад произошла поломка на Южной АЭС, из-за чего снизили мощность на 600 МВт. Вот вам и 800 МВт минус. 6% — и это хорошее количество генерации, которая не допроизводится, потому что где-то не хватает управленческого дарования. И за это должна быть реакция правоохранительных органов и высшего руководства государства. Потому что это существенные потери для очень ограниченного украинского поколения.

Очевидно, сложная ситуация со светом и теплом будет в Харькове и Запорожской области?

— По востоку Украины большая часть генерации разрушена. Две крупные электростанции находятся на западе Украины и наша задача передать электричество на восток. А в случае разрушения систем передач очень внезапно может быть так, что генерация есть, а возможности передать в Харьков нет. Или же может быть так, что в каких-то регионах свет едва ли не круглосуточно, а в некоторых нет. И это как раз по этой причине.

На Запорожье ситуация со светом тоже сложная из-за постоянных обстрелов по передаче электричества.

Конечно, минимальные решения, которые могут сделать местные власти — поставить турбины, — они хотя бы заживят критичку. Я слышала о планах подготовки таких действий, по крайней мере по Харькову, но не знаю, на каком они этапе по состоянию на данный момент.

Для Харькова это действительно необходимо, потому что риски слишком высоки, что электроэнергия в стране будет производиться, но передать ее в Харьков — будет невозможно.

Какова ситуация с теплоснабжением зимой?

— Ситуацию с теплом сложнее описать одним словом, потому что генерация тепла децентрализована. И это вопрос решений местных властей. Очевидно, что есть власть, которая адекватно управляет системой и обеспечила дополнительные источники заживления для нее, минимизировав затраты. В таких городах система будет более или менее работать. Прекрасный пример — Житомир или Винница.

Но, к сожалению, будут города, где с теплом будут проблемы. То есть еще раз, по теплу — это вопрос не к Министерству энергетики, а к местным властям.

Подытоживая, как можно прожить следующую зиму, к чему готовиться и что делать?

— Запасаться нужно всем, как каждый бюджет может себе позволить. Это недешево, нужна также поддержка местных властей для тех, кто не может самостоятельно это сделать. Купить минимальные экофлоу или еще что-нибудь. Вот у меня в подъезде скинулись на генераторы для насосов, чтобы была вода.

Если дом электрофицирован, тогда следует приобрести минимальную газовую грелку. Я тоже купила себе. Все это точно понадобится, если ситуация будет столь сложной, как мы сейчас предполагаем.

электроэнергия электроснабжение Атомная электростанция свет ракетный удар

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