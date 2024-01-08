В Нацполиции назвали сумму российских активов, которые уже работают на нужды Украины

Украинские правоохранители. Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

Украинским правоохранителям в течение марта-мая 2022 года удалось предотвратить выведение более 200 миллиардов гривен в РФ. Это сделали благодаря тщательному анализу деятельности почти 16 тысяч компаний. Всего в рамках уголовных производств наложены аресты на активы суммой более 38 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Арест на российские активы в Украине

Следственные подразделения полиции расследуют 45 уголовных производств по финансированию терроризма, государственной измены, коллаборационной деятельности и других дел.

Сейчас уже 16 фигурантов получили подозрение по таким делам, среди которых и российские олигархи, а именно:

Михаил Фридман,

Аркадий и Игорь Ротенберги.

Они близки к российскому военно-политическому руководству.

Поэтому в рамках уголовных производств был наложен, например, арест на буровые установки и оборудование компании суммой 4 млрд грн, ее бенефициарный собственник — Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.

Также эта компания занималась незаконным пользованием оборудования Республиканского унитарного предприятия "Белоруснефть".

"Разоблачено стратегически важное украинское предприятие, которое через ряд подконтрольных РФ предприятий, поставляло оборудование для строительства и ремонта атомных электростанций Росатома. Изъято оборудование для строительства атомных электростанций в Бангладеше и Индии, наложен арест на уставный капитал и имущество предприятия на общую сумму около 365 млн грн. Двум руководителям предприятия объявлено о подозрении", — отметили в сообщении.

Разоблачение украинских предприятий на сотрудничестве с РФ

Кроме того, правоохранители разоблачили некоторые украинские предприятия, с помощью которых корпорация РФ организовала схему реализации химической продукции на территории нашего государства. Такие компании получали с местности РФ моторные масла и остальные химические вещества.

"Здесь, на территории Украины, на базе своих мощностей расфасовывали и сбывали товар. Вырученные от реализации средства направлялись на территорию России", — отметили в пресс-службе Нацполиции.

Также в Украине были арестованы активы одного из крупнейших производителей органических химических веществ. Именно российская нефтяная компания контролировала его деятельность. Общая сумма активов составляет 2,3 млрд грн.

В свою очередь, была приостановлена работа швейного предприятия, которое под видом итальянского бренда в Украине отшивало форму для национальной сборной РФ по горнолыжному спорту. Арестованные активы составляют 188 млн грн.

Разоблачение предприятия на Закарпатье, которое шило форму для сборной РФ. Фото: Нацполиция

"Изъято древности на миллионы долларов. Уникальные музейные экспонаты, которые были обнаружены по делу о финансировании "днр" переданы в Национальный музей истории Украины", — отметили в сообщении.

Арестованные активы во благо Украины

Все изъятые и арестованные активы работают на нужды Украины, среди которых и ВСУ. А именно вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовых автомобилей, 55 легковых автомобилей и три бортовых полуприцепа переданы украинским военным.

Вертолет Bell-427, которые был изъят у бывшего нардепа Виктора Медведчука. Фото: Нацполиция

В то же время среди национализированных активов есть:

торгово-развлекательный комплекс Ocean Plaza;

филиал "Альфа-банк".

"Эти решения были приняты после объективного анализа и рассмотрения доказательств, указывающих на вывод средств в РФ и финансирование войны в Украине. Национализация этого имущества является важным шагом для защиты нашей страны и поддержания национальной безопасности в пользу украинского общества и помощь в поддержке национальной экономики", — подытожили в материале.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что находящиеся за рубежом российские активы должны быть использованы для помощи Украине. Общая их стоимость составляет 300 миллиардов долларов.