В Украине могут проверять место жительства при перерегистрации авто и получении прав

Сервисный центр МВД. Фото: УНІАН

Верховная Рада рассмотрит законопроект о проверке места жительства во время перерегистрации авто и получения водительских прав. Будут проверять данные о месте жительства и отцифрованном образе лица.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета в понедельник, 22 июля.

Читайте также:

О чем законопроект

По данным издания, территориальные органы Министерства внутренних дел Украины во время обращения лиц о предоставлении административных услуг по получению права на управление транспортными средствами, государственной регистрации (перерегистрации), снятию с учета транспортных средств смогут получать из реестров информацию — в том числе для ее проверки , необходимой для предоставления этих административных услуг, а именно:

— имя лица (на украинском языке и латинскими буквами в соответствии с правилами транслитерации);

— дата рождения;

— место рождения;

— сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождения) лица, снятии лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (нахождения) лица;

— реквизиты паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, виды на постоянное проживание, виды на временное проживание, удостоверение беженца, удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите, удостоверение лица, которому предоставлена временная защита;

— уникальный номер записи в Реестре;

— отцифрованный образ лица лица.

Соответствующий законопроект 9504 относительно доступа к информации, необходимой для предоставления административных услуг в сфере дорожного движения, в ближайшее время рассмотрит Верховная Рада.

Кроме того, этим законопроектом Кабинет Министров наделяется правом определять порядок получения информации, в том числе для осуществления ее проверки, необходимой для предоставления административных услуг по получению права на управление транспортными средствами, государственной регистрации (перерегистрации), снятию с учета транспортных средств, с информационных систем. и электронных баз данных (реестров) органов исполнительной власти, других государственных органов, в частности, из Единого государственного демографического реестра, а также объема такой информации.

То есть Кабмин сможет определить объем данных, необходимых для проверки лица, обратившегося за перерегистрацией авто.

Напомним, согласно новому закону о мобилизации в Украине будут лишать водительского удостоверения некоторых граждан. Это касается мужчин призывного возраста, уклоняющихся от мобилизации.

Также мы писали, что в Украине будут штрафовать граждан, до 20 июня не обновивших данные в ТЦК и СП. Речь идет о водителях транспортных средств, которые каждые полгода обязаны это делать.