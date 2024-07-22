Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Украине хотят проверять место жительства при получении прав — законопроект arrow

В Украине хотят проверять место жительства при получении прав — законопроект

22 июля 2024 15:13
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
В Украине могут проверять место жительства при перерегистрации авто и получении прав
Сервисный центр МВД. Фото: УНІАН
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Верховная Рада рассмотрит законопроект о проверке места жительства во время перерегистрации авто и получения водительских прав. Будут проверять данные о месте жительства и отцифрованном образе лица.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета в понедельник, 22 июля.

Читайте также:

О чем законопроект

По данным издания, территориальные органы Министерства внутренних дел Украины во время обращения лиц о предоставлении административных услуг по получению права на управление транспортными средствами, государственной регистрации (перерегистрации), снятию с учета транспортных средств смогут получать из реестров информацию — в том числе для ее проверки , необходимой для предоставления этих административных услуг, а именно:

— имя лица (на украинском языке и латинскими буквами в соответствии с правилами транслитерации);

— дата рождения;

— место рождения;

— сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождения) лица, снятии лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (нахождения) лица;

— реквизиты паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, виды на постоянное проживание, виды на временное проживание, удостоверение беженца, удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите, удостоверение лица, которому предоставлена временная защита;

— уникальный номер записи в Реестре;

— отцифрованный образ лица лица.

Соответствующий законопроект 9504 относительно доступа к информации, необходимой для предоставления административных услуг в сфере дорожного движения, в ближайшее время рассмотрит Верховная Рада.

Кроме того, этим законопроектом Кабинет Министров наделяется правом определять порядок получения информации, в том числе для осуществления ее проверки, необходимой для предоставления административных услуг по получению права на управление транспортными средствами, государственной регистрации (перерегистрации), снятию с учета транспортных средств, с информационных систем. и электронных баз данных (реестров) органов исполнительной власти, других государственных органов, в частности, из Единого государственного демографического реестра, а также объема такой информации.

То есть Кабмин сможет определить объем данных, необходимых для проверки лица, обратившегося за перерегистрацией авто.

Напомним, согласно новому закону о мобилизации в Украине будут лишать водительского удостоверения некоторых граждан. Это касается мужчин призывного возраста, уклоняющихся от мобилизации.

Также мы писали, что в Украине будут штрафовать граждан, до 20 июня не обновивших данные в ТЦК и СП. Речь идет о водителях транспортных средств, которые каждые полгода обязаны это делать.

водительское удостоверение реестр автомобиль законопроект водители права

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

9 июля 2024

14:53 Завтра Украину накроют дожди с грозами — народный синоптик Диденко предупредила об ухудшении погоды