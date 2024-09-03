Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по Полтаве

Зеленский записал срочное обращение после российского удара по Полтаве
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на баллистический удар россиян по Полтаве 3 сентября. Он поручил провести полное и оперативное расследование.
Видео обращение Владимир Зеленский обнародовал на канале Telegram.
Реакция Владимира Зеленского
"Получил предварительные доклады по российскому удару по Полтаве. По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти", — сообщил Зеленский .
Несмотря на это, в результате вражеской атаки погибли и ранены. Владимир Зеленский заявил, что более 180 человек получили ранения. По состоянию на 14:20 3 сентября известно, что погиб 41 человек.
"Я поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего. Вовлечены все необходимые службы в спасательную операцию. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, кто спасает жизнь", — сообщил президент.
В конце обращения Владимир Зеленский обратился к партнерам в мире предоставить Украине силы ПВО, дальнобойные ракеты и все необходимое для остановки российского террора.
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