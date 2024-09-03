Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по Полтаве

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на баллистический удар россиян по Полтаве 3 сентября. Он поручил провести полное и оперативное расследование.

Видео обращение Владимир Зеленский обнародовал на канале Telegram.

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Реакция Владимира Зеленского

"Получил предварительные доклады по российскому удару по Полтаве. По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти", — сообщил Зеленский .

Несмотря на это, в результате вражеской атаки погибли и ранены. Владимир Зеленский заявил, что более 180 человек получили ранения. По состоянию на 14:20 3 сентября известно, что погиб 41 человек.

"Я поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего. Вовлечены все необходимые службы в спасательную операцию. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, кто спасает жизнь", — сообщил президент.

В конце обращения Владимир Зеленский обратился к партнерам в мире предоставить Украине силы ПВО, дальнобойные ракеты и все необходимое для остановки российского террора.