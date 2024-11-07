Война в Украине — история жены пропавшего без вести нацгвардейца

Жена пропавшего без вести нацгвардейца Алена Панчук. Фото: личный архив Алены Панчук

За время полномасштабной войны Украина вернула из российского плена более 3500 наших защитников. Об этом сообщил в своем Телеграмм канале омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Интервью с Аленой Панчук

Радостным событием стал недавний 59-й обмен военнопленных между Россией и Украиной, в результате которого домой вернулись 95 украинских военных. Но борьба продолжается, тысячи украинских семей до сих пор ждут известия о родных, пропавших во время боевых действий.

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На сегодняшний день 50 тысяч украинских военных, гражданских граждан, а также детей считаются пропавшими без вести. Процесс установления данных усложняет российская сторона, которая не предоставляет никакой информации о гражданах Украины, которые удерживаются в плену в течение 2,5 лет полномасштабной войны. Кроме того, краеугольным камнем для тех, кто разыскивает близких пропавших на войне, становится долгий процесс установления личности. Иногда, от первого заявления в прокуратуру до внесения результатов поиска в реестр пропавших без вести, проходят годы.

Тысячи семей военнослужащих, чья судьба на войне остается не установленной, вынуждены постоянно напоминать международным организациям, миру и украинскому обществу о себе. Ведь их близкие, как и другие герои, посвятили свою жизнь защите государства. Тогда почему о них молчат?

Алена Панчук, жена старшего сержанта Национальной гвардии Украины, рассказывает, что последний раз ее муж выходил на связь 21 марта 2022 года. С 23 марта мужчина официально считается пропавшим без вести. Из материалов служебного расследования известно, что военный исчез во время боевого задания вблизи Марьинки Донецкой области. С тех пор никакой информации о судьбе пропавшего без вести нацгвардейца ни жена, ни его мать не получали.

Алена Панчук вместе с мужем. Фото: личный архив Алены Панчук

В личном разговоре Алена признается, что жизнь в ожидании мужа с фронта — тяжелое бремя, которое она продолжает нести 2,5 года.

"Я себе нарисовала, как должна вести себя жена без вести пропавшего — жить в постоянном страдании. Я не могла выйти в кафе на чашку чая, как бы ни уговаривали меня близкие. Я была в том психологическом состоянии, когда из-за постоянного съедания себя изнутри, меня не покидали болезни", — поделилась Алена.

Спасением для женщины стала работа с психологом на проекте GIDNA , где бесплатно оказывают помощь женщинам, чьи родные пропали без вести на фронте или находятся в плену.

"Сейчас те 5 стадий горя, которые я прохожу по кругу уже 2,5 года, мне даются несколько легче. Я знаю, как правильно себя вывести из критического состояния, как не впасть в глубокую депрессию и как помочь другим", — рассказывает жена пропавшего. нацгвардейца.

"Пропавший без вести — тоже герой! Почему о них не говорят?"

Пропавший без вести нацгвардеец. Фото: личный архив Алены Панчук

Долгое время военнослужащие, пропавшие на войне, оставались без внимания общества. Это очень возмущает тех украинцев, чьи родные так же мужественно защищали свободу и независимость государства, но их имена не упоминаются наравне с другими героями.

"Их будто не существовало. Но мой Андрей был первым, кто принял бой с врагом тогда, в феврале 2022-го", — с болью констатирует Алена Панчук, жена пропавшего без вести военнослужащего Нацгвардии Украины.

Алена рассказывает, что в последнее время ситуация улучшилась — люди стали больше говорить о военных, чья судьба на войне остается неизвестной.

Первое публичное упоминание имен всех защитников, пропавших на войне, состоялось летом этого года. Флаг с именами бойцов подняли на Говерлу, как символ наивысшего уважения защитникам.

"Я взяла с собой на Говерлу флаг Национальной гвардии Украины, который Андрей привез с ротации, и оставила его на вершине. Я хочу, чтобы Андрей поднялся и увидел это", — отметила женщина.

Алена с флагом Нацгвардии на Говерле. Фото: личный архив Алены Панчук

Флаг с именами бойцов подняли на Говерлу. Фото: личный архив Алены Панчук

Что не так с культурой общения с близкими пропавших на войне и пленных

Такой культуры у нас просто нет, убеждена Алена Панчук. Женщину возмущают бестактные слова и вопросы от знакомых и подруг вроде: "Ну что, ты уже отошла?", "Да хватит уже ждать, ты же молодая — ищи другого!".

Алена признается, что после таких коротких фраз, брошенных небрежно, она день проводит в слезах, углубляя чувство собственной вины и беспомощности.

"Женщина, переживающая неопределенную потерю, имеет те же бытовые проблемы, как другие. Моменты, вроде, заменить пробитое колесо на СТО, мог бы легко решить мой муж. Но когда с этой проблемой приходит женщина, она часто может нарваться на сексизм. За 2,5 года я столкнулась с таким большим количеством пренебрежительного, сексистского отношения со стороны мужчин. Например, "У тебя что мужа нет, что сама приехала колеса менять?". И я слышу это на третий год войны!", — рассказала Маргарита Манжос, участница проекта GIDNA, которая более 2 лет ждала возвращения своего жениха, защитника Азовстали, из российского плена

Важно понимать, что наше общество не научено общаться с людьми, которые проживают неопределенную потерю. Даже если у вас есть доброе намерение поддержать подругу или знакомую, которая переживает неопределенную потерю, сначала все хорошо взвесьте: не навредят ли ей ваши слова? Женщины, которые ждут известия от родных, пропавших на войне или попавших в плен, могут получить бесплатную помощь психолога на проекте GIDNA от фонда Future for Ukraine. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте или позвонить по телефону +38(050) 909-88-81.