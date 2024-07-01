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Скандального заступника генпрокурора Вербицького офіційно звільнено

1 липня 2024 12:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Дмитра Вербицького звільнено 1 липня — указ генпрокурора
Заступник генпрокурора України Дмитро Вербицький. Фото: ГПУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Заступника генерального прокурора України Дмитра Вербицького офіційно звільнено. У понеділок, 1 липня, генпрокурор Андрій Костін підписав наказ про його звільнення.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України.

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Заступника генпрокурора Вербицького звільнено

"Генеральний прокурор Андрій Костін 01.07.2024 підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького", – зазначили у повідомленні ГПУ.

дмитро вербицький скандал
Скриншот допису Офісу генпрокурора

Скандал з Дмитром Вербицьким — що відомо

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо Вербицького, звинувативши його у незаконному збагаченні.

Також ми повідомляли, що його дівчина придбала елітного майна на 52 млн гривень, нібито, за гроші від колишніх чоловіків та неназваного хлопця, з яким вони займались яхтовим бізнесом.

Такі події не пройшли повз самого Костіна, і генпрокурор України ініціював службове розслідування щодо ситуації зі своїм заступником. 

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