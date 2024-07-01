Дмитра Вербицького звільнено 1 липня — указ генпрокурора

Скандального заступника генпрокурора Вербицького офіційно звільнено
Заступника генерального прокурора України Дмитра Вербицького офіційно звільнено. У понеділок, 1 липня, генпрокурор Андрій Костін підписав наказ про його звільнення.
Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Заступника генпрокурора Вербицького звільнено
"Генеральний прокурор Андрій Костін 01.07.2024 підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького", – зазначили у повідомленні ГПУ.
Скандал з Дмитром Вербицьким — що відомо
Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо Вербицького, звинувативши його у незаконному збагаченні.
Також ми повідомляли, що його дівчина придбала елітного майна на 52 млн гривень, нібито, за гроші від колишніх чоловіків та неназваного хлопця, з яким вони займались яхтовим бізнесом.
Такі події не пройшли повз самого Костіна, і генпрокурор України ініціював службове розслідування щодо ситуації зі своїм заступником.
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