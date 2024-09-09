Графіки відключення світла в Україні у вівторок 10 вересня

Світло без обмежень, але є нюанс — в Укренерго повідомили, як працюватимуть графіки завтра
9 вересня 2024 18:44
Електроенергетики за роботою. Ілюстративне фото: УНІАН
У вівторок, 10 вересня, графіки відключення електроенергії в Україні не будуть застосовуватися. Наразі в енергосистемі зберігається стабільна ситуація.
Про це повідомляють пресслужби Укренерго у Telegram.
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Графіки відключення світла 10 вересня
Якщо ситуація в енергосистемі зміниться й обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.
"Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у період з 8:00 до 22:00", — закликали українців в Укренерго.
Де можна подивитись графік відключення світла
Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Черкаська область
- Кіровоградська область
- Херсонська область
- Запорізька область
- Дніпропетровська область
- Полтавська область
- Харківська область
- Сумська область
- Чернігівська область
- Вінницька область
- Одеська область
- Миколаївська область
- Житомирська область
- Хмельницька область
- Тернопільська область
- Чернівецька область
- Рівненська область
- Волинська область
- Львівська область
- Івано-Франківська область
- Закарпатська область
- Донецька область
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