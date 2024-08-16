У Дніпрі пролунали гучні вибухи

Вибухи. Ілюстративне фото: скриншот

У Дніпрі в п'ятницю, 16 серпня, прогриміли вибухи. В місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибух в Дніпрі 16 серпня

О 16:39 в Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

О 16:40 в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку в Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях.

Скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

О 16:57 в Повітряних силах попередили про швидкісну ціль на Дніпро.

Скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

О 16:57 місцеві ЗМІ повідомили, що в місті пролунали вибухи.

Допис про вибухи у Дніпрі. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua



