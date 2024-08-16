У Дніпрі пролунали гучні вибухи

У Дніпрі знову пролунали вибухи — місто під ворожим ударом
16 серпня 2024 17:05
Вибухи. Ілюстративне фото: скриншот
У Дніпрі в п'ятницю, 16 серпня, прогриміли вибухи. В місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Вибух в Дніпрі 16 серпня
О 16:39 в Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.
О 16:40 в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку в Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях.
О 16:57 в Повітряних силах попередили про швидкісну ціль на Дніпро.
О 16:57 місцеві ЗМІ повідомили, що в місті пролунали вибухи.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
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