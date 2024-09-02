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У Києві лунають вибухи — Росія запустила ракети

2 вересня 2024 05:31
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
У Києві чути вибухи 2 вересня вранці — РФ запустила ракети
Росія запустила ракети. Ілюстративне фото: varta1.com.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У понеділок, 2 вересня, у Києві пролунали вибухи. Росія знову атакувала Україну ракетами.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ та канал "Суспільне Новини".

Що відомо

Приблизно о 05:19 в столиці пролунали вибухи. В цей же час у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в столиці працює ППО. До цього, у КМВА попереджали про ракетну небезпеку.

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Мер Києва Віталій Кличко о 05:29 підтвердив вибухи у місті. Він повідомив, що до Святошинського району викликали екстрені служби. Вони вже прямують на місце.

Проте вибухи були не лише у Києві, але й у Харкові.

Зазначимо, що Повітряні Сили ЗСУ починаючи з 04:42 фіксують у повітряному просторі крилаті ракети. Помічено декілька груп і всі вони постійно змінюють курс.

Станом на момент публікації повітряна тривога оголошена по всій Україні.

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