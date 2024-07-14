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Або в ЄС, або в окупацію — депутат зробив заяву про майбутнє для ВПО через діру в держбюджеті

14 липня 2024 20:35
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Виплати ВПО 2024 — нардеп Фролов повідомив про нестачу коштів
Нардеп Павло Фролов. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

В українському бюджеті виникла нестача коштів в розмірі 40 мільярдів доларів. Така сума повинна бути спрямована до української казни кожного року, оскільки більшість грошей наразі йде на Збройні сили України.

Про це заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Павло Фролов в коментарі Новини.LIVE. 

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За його словами, наразі уряд активно шукає можливість покриття коштів, адже у випадку зменшення допомоги для ВПО, вони поїдуть або до ЄС, або повернуться на тимчасово окуповані території.

"Ми всі зусилля докладаємо, щоб переконати парламентарів, що не можна допускати зменшення підтримки ВПО. Задача покладена на Міністерство фінансів, і вони наразі займаються цим питанням", — каже Фролов.

Також парламентар наголосив, що завдяки партнерам на цей рік Україна має чим забезпечити соцвиплати, а на наступний потрібно 40 млрд. доларів.

"Бюджет все одно ухвалює парламент, і вже наступного разу ми знову внесемо туди допомогу для ВПО, для того, щоб, якщо не вийде підняти виплати, ми могли б лишити те, що є", — додав Фролов. 

Нагадаємо, раніше ексміністр соцполітики України Андрій Рева заявив, що через війну в Україні майже дев'ять мільйонів громадян опинилися на межі бідності, тоді як влада "навіть не думає розв'язувати це питання".

Водночас чинна міністерка соцполітики Україна Оксана Жолнович заявила, що прожитковий мінімум в Україні, від якого залежить розмір соцвиплат, залишать без змін. 

виплати гроші Україна переселенці окупація ЄС ВПО соцвиплати

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