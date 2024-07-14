Выплаты ВПЛ 2024 — нардеп Фролов сообщил о нехватке средств

Нардеп Павел Фролов. Фото: скриншот

В украинском бюджете возникла нехватка средств в размере 40 миллиардов долларов. Такая сумма должна быть направлена в украинскую казну каждый год, поскольку большинство денег сейчас идет на Вооруженные силы Украины.

Об этом заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Павел Фролов в комментарии Новини.LIVE.

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По его словам, правительство активно ищет возможность покрытия средств, ведь в случае уменьшения помощи для ВПЛ, они поедут либо в ЕС, либо вернутся на временно оккупированные территории.

"Мы все усилия прилагаем, чтобы убедить парламентариев, что нельзя допускать уменьшения поддержки ВПЛ. Задача возложена на Министерство финансов, и они сейчас занимаются этим вопросом", — говорит Фролов.

Также парламентарий подчеркнул, что благодаря партнерам на этот год Украине есть чем обеспечить соцвыплаты, а на следующий нужно 40 млрд долларов.

"Бюджет все равно принимает парламент, и уже в следующий раз мы снова внесем туда помощь для ВПЛ, для того чтобы, если не получится поднять выплаты, мы могли бы оставить то, что есть", — добавил Фролов.

Напомним, ранее экс-министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что в результате войны в Украине почти девять миллионов граждан оказались на грани бедности, тогда как власти "даже не думают решать этот вопрос".

В то же время действующая министр соцполитики Украины Оксана Жолнович заявила, что прожиточный минимум в Украине, от которого зависит размер соцвыплат, оставят без изменений.