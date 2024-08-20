Камала Гарріс триматиметься політики Байдена стосовно України — прогноз аналітика

Камала Гарріс під час передвиборчої кампанії в Нью-Гемпширі, США. Фото: Reuters

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс буде продовжувати курс Джо Байдена у політиці стосовно України. Причина — міжнародна політика не є сильною стороною Гарріс, тому вона триматиметься курсу попередника.

Про це заявив аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов в ефірі КИЇВ24 у вівторок, 20 серпня.

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"Дуже висока ймовірність цього, тому що, коли ти дійсно не є профі у міжнародній політиці, скоріш за все, ти будеш триматися за те, що робив твій попередник. А Камала Харріс міжнародною політикою не займалася, це не був її профіль", — вважає Євген Костогризов.

За словами аналітика, Гарріс відвідувала різноманітні форуми, представляла США, але бекграунди — її та Байдена — дуже відрізняються.

"Коли Байден ще був в Конгресі, він брав участь в Комітеті з міжнародних відносин. А Харріс взагалі була прокурором і коли вона пішла у політику, теж більше займалася питаннями внутрішніми", — зазначив експерт.