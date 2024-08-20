Камала Харрис будет держаться политики Байдена по отношению к Украине — прогноз аналитика

Камала Харрис во время предвыборной кампании в Нью-Гэмпшире, США. Фото: Reuters

Кандидат в президенты США Камала Харрис будет продолжать курс Джо Байдена в политике в отношении Украины. Причина — международная политика не является сильной стороной Харрис, поэтому она будет держаться курса предшественника.

Об этом заявил аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов в эфире КИЕВ24 во вторник, 20 августа.

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"Очень высока вероятность этого, потому что, когда ты действительно не профи в международной политике, скорее всего, ты будешь держаться за то, что делал твой предшественник. А Камала Харрис международной политикой не занималась, это не был ее профиль", — считает Евгений Костогрызов.

По словам аналитика, Харрис посещала различные форумы, представляла США, но бэкграунды — ее и Байдена — очень отличаются.

"Когда Байден еще был в Конгрессе, он принимал участие в Комитете по международным отношениям. А Харрис вообще была прокурором, и когда она ушла в политику, тоже больше занималась внутренними вопросами", — отметил эксперт.