Українське зерно в Маріуполі — окупанти вантажать збіжжя, щоб забрати у Крим

Андрющенко показав, як росіяни вивантажують українське зерно в Маріуполі
14 серпня 2024 11:29
Порт у Маріуполі. Ілюстративне фото: usm.media
Російські окупанти у Маріуполі цілий ранок 14 серпня вантажать українське зерно на судно. Ймовірно, сьогодні зерно вже буде в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.
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"Цілий день росіяни вантажили наше вкрадене зерно та збіжжя на корабель. Дивно, але виявилось, що не підготували навіть 4-5 тисяч тонн. Хоча відзвітували в Донецьк про 7,5 тисяч тонн на причалі. Тому вантажили "з коліс". Який це має вигляд — можете побачити самі", — йдеться у повідомленні.
Також Андрющенко припустив, що, ймовірно, вже сьогодні зерно буде в тимчасово окупованому Криму.
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