Украинское зерно в Мариуполе — оккупанты грузят зерно, чтобы забрать в Крым

Андрющенко показал, как россияне выгружают украинское зерно в Мариуполе
14 августа 2024 11:29
Порт в Мариуполе. Иллюстративное фото: usm.media
Российские оккупанты в Мариуполе целое утро 14 августа грузят украинское зерно на судно. Вероятно, сегодня зерно уже будет во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.
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"Целый день россияне грузили наше украденное зерно и зерно на корабль. Странно, но оказалось, что не подготовили даже 4-5 тысяч тонн. Хотя отчитались в Донецк о 7,5 тысячи тонн на причале. Поэтому грузили "с колес". Как это выглядит — можете увидеть сами", — говорится в сообщении.
Также Андрющенко предположил, что, по всей видимости, уже сегодня зерно будет во временно оккупированном Крыму.
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