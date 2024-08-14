Украинское зерно в Мариуполе — оккупанты грузят зерно, чтобы забрать в Крым

Порт в Мариуполе. Иллюстративное фото: usm.media

Российские оккупанты в Мариуполе целое утро 14 августа грузят украинское зерно на судно. Вероятно, сегодня зерно уже будет во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.

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"Целый день россияне грузили наше украденное зерно и зерно на корабль. Странно, но оказалось, что не подготовили даже 4-5 тысяч тонн. Хотя отчитались в Донецк о 7,5 тысячи тонн на причале. Поэтому грузили "с колес". Как это выглядит — можете увидеть сами", — говорится в сообщении.

Также Андрющенко предположил, что, по всей видимости, уже сегодня зерно будет во временно оккупированном Крыму.