Анонімні Telegram-канали здійснили атаку фейків проти "Детектор медіа" та ІМІ

Українські журналісти. Фото: Детектор медіа

В організації "Репортери без кордонів" засудили спробу анонімних Telegram-каналів дискредитувати "Детектор медіа" та ІМІ. Як відомо, ці ресурси поширили фейк про те, що нібито "ДМ" "платить рублями" російським сервісам і "спонсорує війну".

Про це стало відомо з офіційного повідомлення на сторінці RSF в соцмережі Х.

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"Анонімні Telegram-канали розгорнули наклепницьку кампанію проти медіазахисних організацій ІМІ, локального партнера RSF, та "Детектора медіа". RSF засуджує спробу дискредитації та залякування незалежної журналістики", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису RSF з соцмережі X

Що відомо про атаку з боку таких ресурсів

Як повідомили у виданні "Детектор медіа", така атака на ресурси розпочалася з публікації одного з фігурантів дослідження Інституту масової інформації, а саме анонімного Telegram-каналу "Батальйон Монако". Після цього її поширили й інші канали, такі як "Доброго вечора, ми з України", "Джокер", "Труха" і її регіональна мережа Telegram-каналів.

"Ці Telegram-канали поширюють фейк про те, що начебто "ДМ" "платить рублями" російським сервісам і "спонсорує війну". При цьому використовують скриншот дослідження ІМІ про фейки та маніпуляції анонімних телеграм-каналів і помийок, що заробляють джинсою, рекламою азартних ігор і маніпулюють чутливими темами, як-от загрозою російських обстрілів", — йдеться у повідомленні.

Після чого у Telegram-каналі "Батальйон Монако" з'явилося опитування, в якому пропонують своїм читачам обрати спосіб розправи з "ДМ" та ІМІ. Своєю чергою деякі з анонімних коментаторів запропонували ліквідувати ці організації, спалити їхні офіси та інші дії.

"Наразі "ДМ" та ІМІ готують заяву до правоохоронних органів у зв’язку з тиском і перешкоджанням професійній журналістській діяльності (за ч. 2 ст. 171 Кримінального кодексу України)", — додали у матеріалі.

Нагадаємо, раніше російська пропаганда випустила нову фейкову історію про події в Одесі. Росіяни стверджують, що українських військових, які загинули на полі бою, ховають під табличками "хірургічні відходи". Проте фактчекери та аналіз супутникових знімків підтверджують, що ця інформація — брехня.