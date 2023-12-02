Анонимные Telegram-каналы совершили атаку фейков против "Детектор медиа" и ИМИ

Украинские журналисты. Фото: Детектор медиа

В организации "Репортеры без границ" осудили попытку анонимных Telegram-каналов дискредитировать "Детектор медиа" и ИМИ. Как известно, эти ресурсы распространили фейк о том, что якобы "ДМ" "платит рублями" российским сервисам и спонсирует войну.

Об этом стало известно из официального сообщения на странице RSF в соцсети Х.

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Осуждение действий анонимных Telegram-каналов

"Анонимные Telegram-каналы развернули клеветническую кампанию против медиазащитных организаций ИМИ, локального партнера RSF, и "Детектора медиа". RSF осуждает попытку дискредитации и запугивания независимой журналистики", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения RSF из соцсети X

Что известно об атаке со стороны таких ресурсов

Как сообщили в издании "Детектор медиа", такая атака на ресурсы началась с публикации одного из фигурантов исследования Института массовой информации, а именно анонимного Telegram-канала "Батальон Монако". После этого ее распространили и другие каналы, такие как "Доброго вечора, ми з України", "Джокер", "Труха" и ее региональная сеть Telegram-каналов.

"Эти Telegram-каналы распространяют фейк о том, что якобы "ДМ" "платит рублями" российским сервисам и "спонсирует войну". При этом используют скриншот исследования ИМИ о фейках и манипуляциях анонимных телеграмм-каналов и помоек, зарабатывающих джинсой, рекламой азартных игр и манипулирующих чувствительными темами, например угрозой российских обстрелов", — говорится в сообщении.

После чего в Telegram-канале "Батальон Монако" появился опрос, в котором предлагают своим читателям выбрать способ расправы с "ДМ" и ИМИ. В свою очередь, некоторые анонимные комментаторы предложили ликвидировать эти организации, сжечь их офисы и другие действия.

"Пока "ДМ" и ИМИ готовят заявление в правоохранительные органы в связи с давлением и препятствием профессиональной журналистской деятельности (по ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Украины)", — добавили в материале.

Напомним, ранее российская пропаганда выпустила новую фейковую историю о событиях в Одессе. Россияне утверждают, что украинских военных, погибших на поле боя, хоронят под табличками "хирургические отходы". Однако фактчекеры и анализ спутниковых снимков подтверждают, что эта информация — ложь.