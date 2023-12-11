"Апостол" Дмитро Карпенко розповів, скільки "коштує" полонений російський офіцер

На YouTube каналі журналістки Раміни Есхакзай "RAMINA" вийшов новий випуск з журналістом та блогером "Апостолом" Дмитром Карпенком. Разом з журналістом Володимиром Золкіним Дмитро Карпенко бере інтерв'ю у російських окупантів, щоб розповідати правду про воєнні злочини країни-агресорки.

Про те, що не можна робити, коли твій родич потрапив у російський полон, як його двоюрідний брат повертався з полону, яка мотивація росіян йти воювати в Україну, та скільки пішло грошей на "порятунок" російський полонених, Дмитро Карпенко розповів в ексклюзивному інтерв'ю.

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Чому не варто публікувати дані про зниклих родичів у соціальних мережах

Є випадки, коли наші солдати встигали одягти цивільний одяг, і потім потрапляли у полон. А, коли рідні публікували їхні дані у соцмережах, з'ясовувалося, що вони військові. Тож до них застосовувалися окупантами інші методі. Чим ми відрізняємося від рф, тим, що у нас є спеціальний орган, який веде облік, який займається військовополоненими. Є центр в СБУ, є Національне інформаційне бюро з питань військовополонених. У нас є процедура взаємодії державних органів з населенням. Створити "вагу" своєму родичу, щоб його обміняли, це так не працює.

Обміни люблять "тишу"

З 7 липня цього року офіційних обмінів не було. Але обміни відбуваються регулярно. З боку армії рф є командири, які хочуть забирати своїх солдатів. Вони виходять на наших військових, і відбуваються польові обміни. І тоді є домовленість, що немає публічності, преси та камер. А коли наші повертаються, їх інструктують, що подзвоніть додому, і скажіть нікому не писати, що їх обміняли. Адже є ще інші наші військовополонені. І є домовленість, яку не варто порушувати. Тому, якщо ваш родич знайшовся, дочекайтеся його, порадійте, але не публікуйте у соціальній мережі. Адже у ФСБ побачать, що "повз" Москву був обмін. Навіщо це потрібно?!

Як можна завадити успіху обміну

Нашим військовим заважає публічність. Наприклад, обмін може бути у четвер, а якісь недоблогер чи політичний діяч дізнається про це. Він пише допис: завтра обмін. Що відбувається: обмін скасовується. А тепер подзвони всім родичам у списку, кого мали обміняти, і поясни, чому обмін не відбувся.

Дмитро Карпенко та Раміна Есхакзай. Фото: [email protected]

Як його двоюрідний брат Карпенка повернувся з полону

Мій двоюрідний брат пробув у полоні 9 місяців. Я не просив військових допомогти, до нього дійшла черга. Я розумів, якби його вибірково внесли у список, щоб було. Що відбувається далі, російські військові починають дивитися інформацію про нього, що б вони побачили? Його прямий родич бере інтерв'ю у військовополонених. Його б, по-перше, катували, по-друге — його б не обміняли досі.

Навіщо потрібні інтерв'ю у колаборантів

Щоб люди побачили, що покарання буде для всіх. Ті, хто надає допомогу окупаційному режиму на тимчасово окупованих територіях, за такими прийде СБУ, всі будуть покарані, будуть сидіти до 15 років. Їх більше тисячі. Для всіх "колаборанти" - це новина у "телеграм", наприклад, взяли якогось орієнтувальника. А по факту, його судять і він отримує покарання. Вони всі хочуть у рф, нас це влаштовує, це обмінний ресурс.

Як змінилася ситуація після усунення Пригожина

Зараз пішли москвичі. "Вагнерівці" не потрапляють у полон, бо їх немає. Їх погнали перепідписати контракт, і вони в різних підрозділах. Армія перетворилася на банду. У "Вагнера" була позиція, вони не змішувалися з регулярною армією. Вони воювали окремо. І тільки наприкінці їх почали змішувати. І коли пішло змішування зеків з регулярною армією, у них почалася процедура розпаду. У них командири стали "блатними", комбати обросли свитою зеків.

Скільки "коштує" полонений російський офіцер

Був період, коли обмінний фонд полонених перестав поповнюватися. Військових не можна звинувачувати, що вони вбивають полонених, тому що це війна. Тому ми придумали, щоб платити гроші українським військовим, щоб вони не вбивали російських полонених. За моїми підрахунками було виплачено за 500 полонених, у середньому по 300 доларів за людину, 150 тисяч доларів. Зараз ціни впали, ринок диктує нові тарифи: зеки по 100 доларів, молодші офіцери — 300 доларів, старші офіцери, афроамериканці — 500+.

Чому Росія не хоче забирати трупи солдат

Це дуже дорого, адже простіше дати статус "зниклий безвісти", ніж взяти полонених. Адже полонений знає правду. А щоб загиблий був — треба, щоб було тіло. А так, статус "зниклий безвісти", не треба виплачувати зарплату. Тому обмін тілами зараз відбувається зрідка.

Як повертати мешканців окупованих територій в український контекст

Якщо зараз з інформаційним простором - є порядок, то інформаційна війна і політика, яка мала проводитися до 2014 року, вона була програна. На території ОРДЛО українського ефіру не було взагалі. Тут треба виробити план вже зараз. На момент, коли буде фініш, треба розуміти, яку політику вести з людьми. Наприклад, лікар, який працює у Мелітополі, чи є він зрадником? Існують тонкі питання, на які треба відповідати. Ставлять питання: якщо нас деокупують, що буде? Я відповідаю, якщо ти не брав участі в організації виборів місцевого мера, тобі нічого. Вже є перелік питань, які треба вирішувати. Якщо будуть такі, як Фаріон — то це буде треш.