"Апостол" Дмитрий Карпенко рассказал, сколько "стоит" пленный российский офицер

На YouTube канале журналиста Рамины Эсхакзай "RAMINA" вышел новый выпуск с журналистом и блогером "Апостолом" Дмитрием Карпенко. Вместе с журналистом Владимиром Золкиным Дмитрий Карпенко берет интервью у российских оккупантов, чтобы рассказывать правду о военных преступлениях страны-агрессора.

О том, что нельзя делать, когда твой родственник попал в российский плен, как его двоюродный брат возвращался из плена, какова мотивация россиян идти воевать в Украину, и сколько ушло денег на "спасение" русских пленных, Дмитрий Карпенко рассказал в эксклюзивном интервью.

Читайте также:

Предлагаем вашему вниманию самые интересные фрагменты интервью:

Почему не стоит публиковать данные о пропавших родственниках в социальных сетях

Есть случаи, когда наши солдаты успевали надеть гражданскую одежду, а потом попадали в плен. А когда родные публиковали их данные в соцсетях, выяснялось, что они военные. Поэтому к ним применялись оккупантами другие методы. Чем мы отличаемся от России, тем, что у нас есть специальный орган, который ведет учет, занимающийся военнопленными. Есть центр в СБУ, есть Национальное информационное бюро по военнопленным. У нас есть процедура взаимодействия государственных органов с населением. Создать "вес" своему родственнику, чтобы его обменяли, это так не работает.

Почему обмены любят "тишину"

С 7 июля этого года официальных обменов не было. Но обмены проходят регулярно. Со стороны армии России есть командиры, которые хотят забирать своих солдат. Они выходят на наших военных и происходят полевые обмены. И тогда есть договоренность, что нет публичности, печати и камер. А когда наши возвращаются, их инструктируют, что позвоните домой и скажите никому не писать, что их обменяли. Есть еще другие наши военнопленные. И есть договоренность, которую не стоит нарушать. Поэтому, если ваш родственник нашелся, дождитесь его, обрадуйтесь, но не публикуйте в социальной сети. Ведь в ФСБ увидят, что "мимо" Москвы был обмен. Зачем это нужно?

Как украинцы могут помешать успеху обмена

Нашим военным мешает публичность. Например, обмен может быть в четверг, а какой-то недоблогер или политический деятель узнает об этом. Он пишет сообщение: завтра обмен. Что происходит: обмен упраздняется. А теперь позвони всем родственникам в списке, кого должны были обменять, и объясни, почему обмен не состоялся.

Дмитрий Карпенко и Рамина Эсхакзай. Фото: [email protected]

Как его двоюродный брат Карпенко вернулся из плена

Мой двоюродный брат пробыл в плену 9 месяцев. Я не просил военных помочь, до него дошел черед. Я понимал, что произошло б, если бы его выборочно внесли в список. Что происходит дальше, российские военные начинают смотреть информацию о нем, чтобы они увидели? Его прямой родственник берет интервью у военнопленных. Его бы, во-первых, пытали, во-вторых — его не обменяли бы до сих пор.

Зачем нужно берет интервью у коллаборантов

Чтобы люди увидели, что наказание будет для всех. Оказывающие помощь оккупационному режиму на временно оккупированных территориях, за такими придет СБУ, все будут наказаны, будут сидеть до 15 лет. Их больше тысячи. Для всех "коллаборанты" — это новость у "телеграмм", например, взяли какого-нибудь ориентировщика. А по факту его судят и он получает наказание. Они все хотят в Россию, нас это устраивает, это обменный ресурс.

Как изменилась ситуация после устранения Пригожина

Сейчас ушли москвичи. "Вагнеровцы" не попадают в плен, потому что их нет. Их погнали переподписать контракт и они в разных подразделениях. Армия превратилась в банду. У "Вагнера" была позиция, они не смешивались с регулярной армией. Они воевали по отдельности. И только в конце их стали смешивать. И когда последовало смешивание зэков с регулярной армией, у них началась процедура распада. У них командиры стали "блатными", комбаты обросли свитой зэков.

Сколько "стоит" пленный российский офицер

Был период, когда обменный фонд пленников перестал пополняться. Военных нельзя винить, что они убивают пленных, потому что это война. Поэтому мы придумали, чтобы платить деньги украинским военным, чтобы они не убивали российских пленников. По моим подсчетам было выплачено за 500 пленных, в среднем по 300 долларов за человека, 150 тысяч долларов. Сейчас цены упали, рынок диктует новые тарифы: зеки по 100 долларов, младшие офицеры – 300 долларов, старшие офицеры, афроамериканцы – 500+.

Почему Россия не хочет забирать трупы солдат

Это очень дорого, ведь проще дать статус "пропавшей без вести", чем взять пленных. Пленный ведь знает правду. А чтобы погибший был — нужно, чтобы было тело. А так, статус "пропавший без вести", не нужно выплачивать зарплату. Поэтому обмен телами сейчас происходит редко.

Как возвращать жителей оккупированных территорий в украинский контекст

Если сейчас с информационным пространством есть порядок, то информационная война и политика, которая должна была проводиться до 2014 года, она была проиграна. На территории ОРДЛО украинского эфира вообще не было. Здесь нужно выработать план уже сейчас. В момент, когда будет финиш, надо понимать, какую политику вести с людьми. Например, врач, работающий в Мелитополе, является ли он предателем? Есть тонкие вопросы, на которые нужно отвечать. Задают вопрос: если нас деоккупируют, что будет? Я отвечаю, если ты не участвовал в организации выборов местного мэра, тебе ничего. Уже есть список вопросов, которые нужно решать. Если будут такие, как Фарион — это будет трэш.