На Вінниччині пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури — що відомо

Політ російської ракети. Ілюстративне фото: telegraf.in.ua

На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Наслідки атак наразі встановлюються.

Про це повідомила перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна у понеділок, 26 серпня.

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Наслідки атаки на Вінниччину

На Вінниччині внаслідок російської масованої атаки 26 серпня є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

Вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок. Інформація про загиблих не надходила.

Усі необхідні служби працюють на місці удару, додала Заболотна.