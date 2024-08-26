На Вінниччині пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури — що відомо

Атака на Вінниччину — росіяни влучили в обʼєкти критичної інфраструктури
26 серпня 2024 12:21
Політ російської ракети. Ілюстративне фото: telegraf.in.ua
На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Наслідки атак наразі встановлюються.
Про це повідомила перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна у понеділок, 26 серпня.
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На Вінниччині внаслідок російської масованої атаки 26 серпня є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.
Вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок. Інформація про загиблих не надходила.
Усі необхідні служби працюють на місці удару, додала Заболотна.
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