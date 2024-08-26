В Винницкой области поврежден объект критической инфраструктуры — что известно

Атака на Винницкую область — россияне попали в объекты критической инфраструктуры
26 августа 2024 12:21
Полет российской ракеты. Иллюстративное фото: telegraf.in.ua
В Винницкой области есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Последствия атак устанавливаются.
Об этом сообщила первый заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная в понедельник, 26 августа.
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В Винницкой области вследствие российской массированной атаки 26 августа есть попадание в объекты критической инфраструктуры.
Взрывной волной поврежден частный дом. Информация о погибших не поступала.
Все необходимые службы работают на месте удара, добавила Заболотная.
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