В Винницкой области поврежден объект критической инфраструктуры — что известно

Полет российской ракеты. Иллюстративное фото: telegraf.in.ua

В Винницкой области есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Последствия атак устанавливаются.

Об этом сообщила первый заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная в понедельник, 26 августа.

Читайте также:

Последствия атаки на Винницкую область

В Винницкой области вследствие российской массированной атаки 26 августа есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

Взрывной волной поврежден частный дом. Информация о погибших не поступала.

Все необходимые службы работают на месте удара, добавила Заболотная.