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Атака росіян по Вільнянську — лікарі розповіли про стан постраждалих дітей

30 червня 2024 17:30
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Обстріл Вільнянська — лікарі розповіли про стан постраждалих дітей
Правоохоронці на місці обстрілу у Вільнянську. Фото: Національна поліція
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Запорізькій області внаслідок удару російських загарбників по Вільнянську постраждали діти. Вони потрапили до лікарні з травмами  різного ступеня важкості.

 Про це повідомляє Радіо Свобода у неділю, 30 червня.

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Що відомо про постражадлих дітей

Директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко розповів, що усі діти перебувають у лікарні з мінно-вибуховими травмами різного ступеня важкості.

Одна з них, дівчина близько 15 років має відкриту черепно-мозкову травму. Вона пережила нейрохірургічну операцію, наразі перебуває у реанімації. Її стан важкий та загрозливий для життя. 

Ще одна дівчинка з ураженням уламком лівої гомілки та відкритим переломом також прооперована, вона у свідомості. Також три дівчинки у відділені хірургії з різним ступнем травм. 

"Загалом до медзакладів госпіталізовано 10 постраждалих, з яких 5 дітей. Три людини у важкому стані", — зазначив Борзенко.

Нагадаємо, 29 червня о 17:40 російські війська атакували центр міста Вільнянськ Запорізької області. На місці влучання пошкоджені житлові будинки, крамниці, громадські будівлі, обʼєкт критичної інфраструктури та автомобілі.

Після російського удару по Вільнянську Президент України Володимир Зеленський заявив, що можна кількома способами подолати російський терор. Для цього ЗСУ мають знищувати пускові установки російських ракет та збільшувати кількість сучасних систем ППО. 

діти
Запоріжжя
Україна
обстріли
окупанти
лікарі
жертви

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