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Атака россиян по Вольнянску — врачи рассказали о состоянии пострадавших детей

30 июня 2024 17:30
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Обстрел Вольнянская - врачи рассказали о состоянии пострадавших детей
Правоохранители на месте обстрела в Вольнянске. Фото: Национальная полиция
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Запорожской области в результате удара российских захватчиков по Вольнянску пострадали дети. Они попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

Об этом сообщает Радио Свобода в воскресенье, 30 июня.

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Директор Запорожской областной клинической детской больницы Юрий Борзенко рассказал, что все дети находятся в больнице с минно-взрывными травмами разной степени тяжести.

Одна из них, девушка около 15 лет, имеет открытую черепно-мозговую травму. Она пережила нейрохирургическую операцию, сейчас находится в реанимации. Ее состояние тяжелое и угрожающее жизни.

Еще одна девочка с поражением обломком левой голени и открытым переломом тоже прооперирована, она в сознании. Также три девочки в отделении хирургии с разной степенью травм.

"В общей сложности в медучреждения госпитализированы 10 пострадавших, из которых 5 детей. Три человека в тяжелом состоянии", — отметил Борзенко.

Напомним, 29 июня в 17:40 российские войска атаковали центр города Вольнянск Запорожской области. На месте попадания повреждены жилые дома, магазины, общественные здания, объект критической инфраструктуры и автомобили.

После российского удара по Вольнянску Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что можно несколькими способами преодолеть российский террор. Для этого ВСУ должны уничтожать пусковые установки российских ракет и увеличивать современные системы ПВО.

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Запорожье
Украина
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