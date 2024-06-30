Обстрел Вольнянская - врачи рассказали о состоянии пострадавших детей

Правоохранители на месте обстрела в Вольнянске. Фото: Национальная полиция

В Запорожской области в результате удара российских захватчиков по Вольнянску пострадали дети. Они попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

Об этом сообщает Радио Свобода в воскресенье, 30 июня.

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Что известно о пострадавших детях

Директор Запорожской областной клинической детской больницы Юрий Борзенко рассказал, что все дети находятся в больнице с минно-взрывными травмами разной степени тяжести.

Одна из них, девушка около 15 лет, имеет открытую черепно-мозговую травму. Она пережила нейрохирургическую операцию, сейчас находится в реанимации. Ее состояние тяжелое и угрожающее жизни.

Еще одна девочка с поражением обломком левой голени и открытым переломом тоже прооперирована, она в сознании. Также три девочки в отделении хирургии с разной степенью травм.

"В общей сложности в медучреждения госпитализированы 10 пострадавших, из которых 5 детей. Три человека в тяжелом состоянии", — отметил Борзенко.

Напомним, 29 июня в 17:40 российские войска атаковали центр города Вольнянск Запорожской области. На месте попадания повреждены жилые дома, магазины, общественные здания, объект критической инфраструктуры и автомобили.

После российского удара по Вольнянску Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что можно несколькими способами преодолеть российский террор. Для этого ВСУ должны уничтожать пусковые установки российских ракет и увеличивать современные системы ПВО.