Окупанти атакували Запорізьку область — які наслідки

Атакували 310 разів за добу — як росіяни винищують Запорізьку область
Росіяни не припиняють атаки Запорізької області. Лише за минулу добу вони здійснили обстріли 12 населених пунктів в регіоні.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ситуація в Запорізькій області
Впродовж доби російські війська атакували 12 населених пунктів у Запорізькій області — зафіксували 310 атак.
Окупанти зробили авіаудар по П'ятихатках. Також атакувати Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Полтавку та Успенівку спрямували 182 БпЛА різних модифікацій.
Окрім того, було чотири обстріли з РСЗВ ворога, які накрили Малу Токмачку та Новоданилівку.
Ворог здійснив 123 обстріли по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки, Преображенки та Зеленого Гаю
Які руйнування в Запорізькій
Запорізька ОВА отримала 71 повідомлення від цивільних про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформація про жертви не надходила.
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