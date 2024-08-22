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Атакували 310 разів за добу — як росіяни винищують Запорізьку область

22 серпня 2024 08:02
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Окупанти атакували Запорізьку область — які наслідки
Працівник екстреної служби на місці прильоту. Фото: Іван Федоров
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Росіяни не припиняють атаки Запорізької області. Лише за минулу добу вони здійснили обстріли 12 населених пунктів в регіоні.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Ситуація в Запорізькій області

Впродовж доби російські війська атакували 12 населених пунктів у Запорізькій області — зафіксували 310 атак.

Окупанти зробили авіаудар по П'ятихатках. Також атакувати Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Полтавку та Успенівку спрямували 182 БпЛА різних модифікацій.

Окрім того, було чотири обстріли з РСЗВ ворога, які накрили Малу Токмачку та Новоданилівку. 

Ворог здійснив 123 обстріли по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки,  Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки, Преображенки та Зеленого Гаю

Які руйнування в Запорізькій

Запорізька ОВА отримала 71 повідомлення від цивільних про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформація про жертви не надходила. 

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пожежа вибух Запорізька область обстріли Іван Федоров

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