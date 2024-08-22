Окупанти атакували Запорізьку область — які наслідки

Працівник екстреної служби на місці прильоту. Фото: Іван Федоров

Росіяни не припиняють атаки Запорізької області. Лише за минулу добу вони здійснили обстріли 12 населених пунктів в регіоні.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Ситуація в Запорізькій області

Впродовж доби російські війська атакували 12 населених пунктів у Запорізькій області — зафіксували 310 атак.

Окупанти зробили авіаудар по П'ятихатках. Також атакувати Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Полтавку та Успенівку спрямували 182 БпЛА різних модифікацій.

Окрім того, було чотири обстріли з РСЗВ ворога, які накрили Малу Токмачку та Новоданилівку.

Ворог здійснив 123 обстріли по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки, Преображенки та Зеленого Гаю

Які руйнування в Запорізькій

Запорізька ОВА отримала 71 повідомлення від цивільних про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформація про жертви не надходила.