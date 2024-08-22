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Атаковали 310 раз в сутки — как россияне уничтожают Запорожскую область

22 августа 2024 08:02
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Оккупанты атаковали Запорожскую область — какие последствия
Работник экстренной службы на месте прилета. Фото: Иван Федоров
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Россияне не прекращают атаки Запорожской области. Только за минувшие сутки они обстреляли 12 населенных пунктов в регионе.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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За сутки российские войска атаковали 12 населенных пунктов в Запорожской области — зафиксировали 310 атак.

Оккупанты нанесли авиаудар по Пятихаткам. Также атаковать Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Полтавку и Успеновку направили 182 БпЛА разных модификаций.

Кроме того, было четыре обстрела из РСЗО врага, которые накрыли Малую Токмачку и Новоданиловку.

Враг совершил 123 обстрела по территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки, Полтавки, Преображенки и Зеленой Рощи.

Какие разрушения в Запорожской

Запорожская ОВА получила 71 сообщение от гражданских о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Информация о жертвах не поступала.

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09:05 Евро продолжает расти, доллар по данным НБУ дешевеет — новые цены на валюты сегодня

08:42 Десатно-штурмовые войска ВСУ показали видео, как операторы дронов работают в Курской области

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Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

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