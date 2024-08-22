Оккупанты атаковали Запорожскую область — какие последствия

Атаковали 310 раз в сутки — как россияне уничтожают Запорожскую область
Россияне не прекращают атаки Запорожской области. Только за минувшие сутки они обстреляли 12 населенных пунктов в регионе.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Ситуация в Запорожской области
За сутки российские войска атаковали 12 населенных пунктов в Запорожской области — зафиксировали 310 атак.
Оккупанты нанесли авиаудар по Пятихаткам. Также атаковать Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Полтавку и Успеновку направили 182 БпЛА разных модификаций.
Кроме того, было четыре обстрела из РСЗО врага, которые накрыли Малую Токмачку и Новоданиловку.
Враг совершил 123 обстрела по территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки, Полтавки, Преображенки и Зеленой Рощи.
Какие разрушения в Запорожской
Запорожская ОВА получила 71 сообщение от гражданских о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Информация о жертвах не поступала.
Читайте Новини.LIVE!