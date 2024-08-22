Оккупанты атаковали Запорожскую область — какие последствия

Работник экстренной службы на месте прилета. Фото: Иван Федоров

Россияне не прекращают атаки Запорожской области. Только за минувшие сутки они обстреляли 12 населенных пунктов в регионе.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Ситуация в Запорожской области

За сутки российские войска атаковали 12 населенных пунктов в Запорожской области — зафиксировали 310 атак.

Оккупанты нанесли авиаудар по Пятихаткам. Также атаковать Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Полтавку и Успеновку направили 182 БпЛА разных модификаций.

Кроме того, было четыре обстрела из РСЗО врага, которые накрыли Малую Токмачку и Новоданиловку.

Враг совершил 123 обстрела по территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки, Полтавки, Преображенки и Зеленой Рощи.

Какие разрушения в Запорожской

Запорожская ОВА получила 71 сообщение от гражданских о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Информация о жертвах не поступала.