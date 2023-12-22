"Батьківщина" заблокувала законопроект про медичний канабіс

Засідання Верховної Ради. Фото ілюстративне: Верховна Рада

Фракція "Батьківщина" заблокувала підписання законопроєкту про медичний канабіс. Розблокувати його можна буде лише після Нового року.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Читайте також:

Законопроєкт про канабіс заблоковано

"Розблокувати його (законопроєкту. — Ред.) підписання парламент зможе тільки десь у середині січня наступного року. Ще потім час на підпис президента", — пояснив Железняк.

Він додав, що таким чином виходить, що закон набере чинності лише через пів року, тобто запрацює він приблизно у липні 2024 року.

Пост Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, політична партія "Батьківщина" хоче звернутися до Конституційного суду з метою скасування закону про легалізацію медичного канабісу. Голова фракції Юлія Тимощенко заявила, що цей законопроєкт "легалізує наркобізнес і наркомафію".

Раніше ми повідомляли, що 21 грудня Верховна рада України в другому читанні ухвалила законопроєкт про медичний канабіс. Його дозволять лише в медичних цілях або для наукової та науково-технічної діяльності.