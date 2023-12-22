"Батьківщина" заблокувала законопроект про медичний канабіс
Фракція "Батьківщина" заблокувала підписання законопроєкту про медичний канабіс. Розблокувати його можна буде лише після Нового року.
Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Законопроєкт про канабіс заблоковано
"Розблокувати його (законопроєкту. — Ред.) підписання парламент зможе тільки десь у середині січня наступного року. Ще потім час на підпис президента", — пояснив Железняк.
Він додав, що таким чином виходить, що закон набере чинності лише через пів року, тобто запрацює він приблизно у липні 2024 року.
Нагадаємо, політична партія "Батьківщина" хоче звернутися до Конституційного суду з метою скасування закону про легалізацію медичного канабісу. Голова фракції Юлія Тимощенко заявила, що цей законопроєкт "легалізує наркобізнес і наркомафію".
Раніше ми повідомляли, що 21 грудня Верховна рада України в другому читанні ухвалила законопроєкт про медичний канабіс. Його дозволять лише в медичних цілях або для наукової та науково-технічної діяльності.
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