"Батьківщина" заблокировала законопроект о медицинском каннабисе

Заседание Верховной Рады. Фото иллюстративное: Верховная Рада

Фракция "Батьківщина" заблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе. Разблокировать его можно будет только после Нового года.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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"Разблокировать его (законопроекта. — Ред.) подписание парламент сможет только где-то в середине января следующего года. Еще потом время на подпись президента", — пояснил Железняк.

Он добавил, что таким образом получается, что закон вступит в силу только через пол года, то есть он заработает примерно в июле 2024 года.

Пост Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Напомним, политическая партия "Батькивщина" хочет обратиться в Конституционный суд с целью отмены закона о легализации медицинского каннабиса. Глава фракции Юлия Тимощенко заявила, что этот законопроект "легализует наркобизнес и наркомафию".

Ранее мы сообщали, что 21 декабря Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект о медицинском каннабисе. Его разрешат только в медицинских целях или для научной и научно-технической деятельности.